Gigi Becali anunță mitinguri pe 25 februarie pentru Steaua lui: ”Fanii mei nu au auzit de Steaua 86!”.

Din 2017, vor exista două echipe Steaua, formaţia lui Becali urmând să-și schimbă numele de ziua copilului, 1 iunie.

Conform lui Gigi Becali, fanii vor lua act de situaţia confuză în care s-a ajuns, astfel că în februarie vor avea loc o serie de mitinguri. Acţiunea este organziată pe reţelele de socializare de un fan stabilit în Anglia, iar Becali e convins că acţiunea va avea succes.

Gigi Becali anunță mitinguri pe 25 februarie pentru Steaua lui: ”Vor fi 30.000 – 40.000 de euro”

”Pe 25 februarie, vor fi manifestaţii în toată ţara. Şi în Bucureşti se vor ţine proteste. Nu m-am băgat până acum, dar cred că o să mă implic, pentru că vreau să strâng 30.000-40.000 de oameni. Cel care coordonează totul e un băiat din Anglia, un stelist. El manevrează tot pe Facebook. A obţinut deja autorizaţie pentru 25 de judeţe. Dacă văd că e treabă serioasă şi că e posibil să iasă atât de mulţi oameni în stradă cum se anticipează, o să mă implic serios, pentru a le arăta tuturor că oamenii sunt alături de mine”, a spus Becali, la Fotbal Club, pe Digi Sport 1.

Curtea de Apel Bucureşti a decis în finalul anului trecut că echipa lui Gigi Becali nu mai poate folosi numele Steaua. Decizia a fost atacată de vicecampioana României la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. ”Pe suporteri nu îi interesează, dacă echipa va avea rezultate. E adevărat, nucleul dur, Peluza Sud, nu va veni la meciuri. Dar părerea mea e că Peluza Nord încet-încet va reveni la meciuri. Fanii pe care îi am eu sunt cei de 20-25 de ani, ei nu ştiu de Steaua 1986, pentru că nu erau născuţi. Ei s-au născut şi au văzut Steaua asta, Steaua lui Becali. De aceea, cred că nu am nimic de pierdut”, a declarat Becali în direct la Digi Sport, în emisiunea ”Fotbal Club”. Cu Armata nu se împacă! Gigi Becali este convins că formația va avea parte de susținători. Chiar dacă e conștient că cei din Peluza Sud nu-și vor face apariția la meciuri, el se bazează pe fanii tineri, care nu erau născuți în 1986, atunci când ”roș-albaștrii” cucereau Cupa Campionilor Europeni. Patronul vicecampioanei României exclude, în acest moment, posibilitatea unei împăcări cu cei din Armată. ”Eu nu am cum să mă înţeleg cu Armata. Eu tot ce am făcut, am făcut din bună credinţă. Uitaţi-vă pe acte. Din 2000 dau bani, era echipa pe locul 12. S-a încheiat un contract care s-a votat în Adunarea Generală. Scrie clar că echipa se va numi „Steaua Bucureşti”. Eu nu am luat marca, vedeţi că acolo nu ţip. A murit asociaţia, a murit şi marca. Dar numele e al meu, eu sunt convins că adevărul va ieşi până la urmă”, a mai spus Becali, la ”Fotbal Club”. Pică transferul lui Affolter?

”Dacă nu acceptă un an şi jumătate contractul, nu vine! Eu nu mă mai încarc cu fotbalişti pe care nu îi cunosc. Să stau să dau 25.000 de euro pe lună, dacă nu îl ştiu. El vrea pe doi ani și jumătate – trei ani. Eu am stat şi m-am gândit: de ce vine liber jucătorul ăsta dacă e aşa de bun? Asta mi-a dat temă de reflecţie”, a spus Becali la Digi Sport. Becali l-ar lua gratis pe elvețianul Affolter de 25 de ani, dar, conform Gazetei, Lucern va primi 100.000 de euro dacă echipa lui Laurențiu Reghecampf va ajunge în grupele Europa League și 150.000 de euro pentru visul finanțatorului, grupele UEFA Champions League. Din informaţiile Digi Sport, Steaua îi oferă un salariu atractiv, 15.000 de euro/lună. Acesta are și bonus de performanță, 30.000 de euro accederea în grupele EL și 150.000 pătrunderea în grupele Ligii Campionilor.