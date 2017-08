Gigi Becali este în culmea fericirii, după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor și și-a asigurat automat prezența în grupele Europa League. Plin de el, patronul FCSB și-a avertizat rivalii din Liga 1: ”De acum încolo va începe hegemonia Stelei”.

Gigi Becali, la Digi Sport: ”Le-am spus jucătorilor după meciul tur că suntem trei clase peste cei de la Plzen și că ne vom califica ușor. Am avut emoții la 1-0, la 1-1. Am izbucnit în lacrimi de bucurie la 3-1 și am plâns până la finalul meciului. Mă bucur pentru Steaua, ce a demonstrat în seara asta. Nu pentru mine, nu pentru Dică. I-am transmis lui MM înaintea meciului să-i spună lui Dică să declare la finalul partidei cu Plzen, indiferent de rezultat, că va pleca de la Steaua când vrea el. Mă felicit pentru asta.

De acum nu mai contează. Ne-am îndeplinit obiectivul, jucăm play-off și vom încasa 12 milioane de euro. Acum fac strategia și voi lua un fundaș central și, poate, un mijlocaș central. Fundașul central îl aduce MM și Dică, eu aduc jucători de la mijloc în sus. Poate plătesc clauza de trei milioane de euro pe care o are Băluță, de la Craiova”.

Becali a comentat în stilul său carateristic faptul că în meciul retur cu Plzen Dică a luat mai multe decizii împotriva lui: Alibec, căpitan, Achim, Ovidiu Popescu, Larie pe teren.

”Dică îmi face în oftică și nu face ca mine. A luat decizii și bravo lui! A avut personalitate și a făcut ce a vrut el și i-a ieșit bine. Dacă nu mă bag se alege praful. Nu m-am băgat la meciul ăsta, nu mă bag la alcătuirea echipei. La ora asta iubesc pe toată lumea, nu mai sunt supărat pe nimeni.

Asta nu înseamnă că dacă suntem bucuroși nu mai transferăm jucători, că ăștia sunt buni. Acum iau cinci jucători din Liga 1 și îi spulber pe toți. Mă consult cu MM, să-mi spună cu ce echipe ar fi bine să jucăm în play-off, fac rugăciune să pică bine. Dacă Dumnezeu a făcut lumea, nu poate să elimine o echipă de fotbal? Dacă vrea el putem să câștigăm și Liga Campionilor, dar să vedem dacă vrea. Sunt transpirat de bucurie. Mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut pasul ăsta.

De acum încolo va începe hegemonia Stelei. Știu că a mai zis asta și MM cu ani în urmă, dar acum o zice șeful. Să nu mai creadă cineva că poate sufla în fața lui Becali”.