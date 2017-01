Gigi Becali a ieșit la bătaie cu Armata. Patronul FCSB a convocat astăzi o conferință de presă la palatul pe care-l deține lângă sediul Guvernului.

”E un moment foarte important. Această situație este forarte importantă. Mă închin și spun că este numai adevăr. În anul 2000 eram prieten cu Păunescu și cu Pițurcă. Pe Păunescu l-am cunoscut la «Lido», apoi pe Pițurcă. Mi-a zis nea Viorel: «Ai nevoie de asta, de imagine». Intrăm într-o combinație. Am nevoie de bani. Avea 4 milioane de dolari datorie, era spre faliment.

Anul 2000. Contract de împrumut în 06.04.2000. Am dat două milioane de dolari! 16.04 și 20.05 am dat. În 2000! Să audă toată țara românescă. Am dat bani împrumut. După ce i-am dat, după aia intervine un contract de dare în plată. În 2000. Aceștia bani, când i-am dat, în contract spune că acești bani se vor transforma într-o societate pe acțiuni. Doar nu eram prost să dau două milioane degeaba! În 2001, act de 27 martie, act de dare în plată, am dat 6 milioane. Spune în contract că am dat banii și că voi primi acțiuni de bani. Tot din 2001, act de dare în plată. Spune că am dat 17 miliarde, 30.000 de dolari… Act adițional la contractul din martie. Scrie că mi se dau acțiuni. Din 2000 dădeam bani. 3 ani am dat bani la Steaua, din 2000 până în 2003. 541.000 de euro… 1.690.000 de euro… La fiecare contract scrie: Mirel Rădoi, Adrian Neaga, Vintilă Marius și Bălan Daniel.

Luam jucătorii, că nu eram prost. Act de dare în plată, la toate scrie la fel: Falemi… Toți jucătorii pe care îi aveam în plată eu. Va primi acțiuni emise la valoarea nominală, scrie aici. Alți bani. 1.034.000… Act de dare în plată. Contract de cesiune de creanță, asta nu te interesează. Din 2000 până în 2003 dau 10 milionea de euro lui Steaua. Am furat? Nu am furat. De câte ori va apărea, o să-i dau răspunsul lui Pițurcă. Este și el cu 4%. Act de dare în plată. Erau toți jucătorii în plată. 500.000 dolari…. 318.000 dolari…. Act de dare în plată… marian Aliuță… Erau cumpărați de banii mei.. .500.000 de dolari. ce jucători? Oprița și Ogăraru. Act de dare în plată: 259.000 de dolari. Asta însumând 10 milioane de dolari. Ei n-aveau! Dacă aveau, dădeau ei. Nu voiau să dea. Mahărul României nu eram, erau Adamescu, Păunescu… Am vândut la Porsche teren 4,5 milioane, ca să dau bani la Steaua”.

”Trei ani de zile m-a amânat. Asta e a. Tu Viorel Păunescu, și cu Pițurcă m-ați adus… Trebuia să luăm Steaua în trei. Pițurcă mi-a cesionat mare parte din bani, că nu avea să dea 3 milioane de euro. Nea Viorel și el… Nici eu nu vreau. M-au băgat într-o gaură. După care interviune un lucru care este cel mai itneresant. S-a făcut Adunarea Generală în 2003. Scrie aici Boroi George, care e comandantul CSA, a aprobat și el să se facă societate pe acțiuni, Matei Nicolae, Năstase Ilie…Pițurcă Victor. El a votat ca să fur eu! Roșu Laurențiu… Comandatul clubului CSA de atunci. Erau 10 membri în asociația lui Păunescu, care era conducerea CSA. Roșu și Boroi au votat și s-a semnat să se facă Societate pe acțiuni care să se numească Steaua. Am dat 10 milioane pe nimeni, apoi mi-am cerut drepturile. Ei au votat… Am semnat procesul verbal de Adunarea Generală. Au votat statutul societății comerciale. Au votat ei: va prelua fără altă formațitate locul în Divizia A. Roșu și cu Boroi au semnat ca societatea comercială să se numească Steaua București și să preia toate drepturile: locul în Divizie, palmares, toate-toate… Mai semnează și Pițurcă”.

”Mergem mai departe. Mergem la Registrul Comenrțului, avem certificat de înregistrare… Băi, judecătorilor, mai faceți o greșeală, ceva. Dar, domnilor judecători, suntem oameni, mai greșim, mai facem un matrapazlâc, dar nu mai spuneți că e neagră, că zăpada nu e neagră. Cărbunele nu e alb, niciodată în viața ta! Dacă statul român îmi dă mie… Hotărâre judecătoarească. De ce să schimb numele? Roșu a semant și a votat. Cui trebuia să cer voie? Ce să am nevoie, că nu am cerut voia clubului. Îmi schimb și numele, merg și mai departe, fac și mai mare biruință. Nu mă las! Îmi dă biruință lui Becali în Liga Campionilor. Îmi schimb numele. Se poate face suspendare la executare! Când se va da motivare, fac suspendare la executare!”.

”Dacă ești tu gloabă, vrei să fiu și eu gloabă? Ce vreți, criminalilor?”

”Ia să vedem noi ce a făcut Becali ăsta! Ei aveau un protocol și amendamente. Și niște lucruri. Eu le-am făcut toate. Am plătit creanța de la tribuna oficială, 1,2 milioane de euro. Am plătit datoriile, la Rex, la nea Viorel (n.r. – Păunescu). Mă duc la Curtea Supremă, mă duc la Luxemburg. Nu rămâne așa! Tot ce pierd pe «Comercial» merg la Luxemburg. O să cer daune!”.

”Eu, Becali, am furat. Bineeee… Uite cum am «furat». Impozite, taxe pe teren, 1,3 milioane de euro. Dotări… 1,9 milioane. 2,5 milioane chirie. Mi-ați luat banii ăștia, cum am făcut ascuns, dacă mi-ați luat chirie? Era bună, așa-i? Impozit pe profit, pe salarii, 26 milioane de euro! Sunteți nebuni? Am plătit, cu totul, 33 de milioane de euro statului român. Lăsați, bă, să tragă calul! Vreți să ruginească România? Dacă ești tu gloabă, vrei să fiu și eu gloabă?”.

”Ei, când ajung în Divizia B, trebuie să o dea, că nu mai este amatoare. Ce aveți cu mine? Criminalilor! Am plătit, am făcut performanță. Ce vrei, ciminalilor? Vreți ca România să fie Becali sau Talpan? Dacă vreți ca Talpan, luați-l! O să ajungeți toți ca Talpan, dacă-l vreți pe el România să se decidă: guvern, DNA… Plătesc o manifestație pentru 500.000 de oameni, să vină în București din toată țara, să fie mai mulți decât ai lor!”.

”Nu le dau niciun ban! N-am furat nimic! Am luat totul pe drept! 3,7 milioane pe an a produs marca, dar la ei n-a propdus nimic, deși o au de trei ani! Eu făceam contract cu CSA, dar ei nu spuneau nimic! Justiția îmi dă în cap, iar eu să spun că zăpada e neagră? Poată să spună ei și CSM și FSM. N-am fost sub jug! N-o să îngenunchez în fața lor! Nu e neagră, bă, judecătorule! Război! Așa vreau România. Vreți România lui talpan sau al lui Becali? Spuneți voi (nr. – către jurnaliștii prezenți în sală)! De-asta a ajuns România așa! Că nu aveți curaj voi, cei tineri, să vorbiți! Lăsați-mă să trag la căruța româniei. Încurajați armăsarii. Dacă dați dreptate gloabelor, gloabă o să ajungă România! Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere să biruiesc această conferință de presă! Să fiți sănătoși!”.