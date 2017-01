Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat marți, într-o conferință de presă, că ”nu a furat” echipa de fotbal în 2003, așa cum susține conducerea Clubului Sportiv al Armatei, și a precizat că a înregistrat deja societatea „Fotbal Club Sportiv București” la Registrul Comerțului pentru situația în care va pierde procesul și va fi obligat să schimbe numele formației din Liga I.

La 22 decembrie 2016, Curtea de Apel București a decis că gruparea deținută de Gigi Becali, Fotbal Club Steaua București, nu mai are voie să folosească numele „Steaua” și „Steaua București” fără consimțământul clubului Armatei, CSA Steaua. Gigi Becali a explicat în conferința de presă că hotărârea este executorie, dar numai după ce instanța va formula motivarea și îi va oferi posibilitatea de a solicita suspendarea acesteia.

„Eu numele echipei nu îl schimb până nu vine motivarea. Voi face conform legii. Trebuie să apară motivarea ca să îmi dea posibilitatea să cer suspendarea executării hotărârii de schimbare a numelui. În zece zile se judecă cererea de suspendare. Iar apoi, în 30 de zile de la motivare, eu trebuie să o pun în aplicare. Deci, dacă îmi dă suspendarea executării rămân cu numele până la finalul procesului la Înalta Curte, dacă nu îmi dă suspendarea, schimb numele echipei. Dar îl schimb atunci, după ce apare motivarea, după vreo două luni, deci schimb între sezoane (n.r. — în pauza competițională din vară). Deci nu are nicio legătură că schimb numele. Uite, o să schimb numele echipei în fiecare an, în 2018 un nume, în 2019 altul și în 2020 altul, ca să vadă Talpan că tot aia e, tot Steaua. O să o las FCSB, Fotbal Club Sportiv București, că am înscris-o deja și la Registrul Comerțului și la… Și e FCSB, toată lumea vine la Steaua. Ce, lumea nu știe care e Steaua?”, a spus Becali.

El a explicat că nu a „furat” Steaua în 2003, la constituirea Societății Comerciale Fotbal Club Steaua București SA, menționând că a primit acțiuni în schimbul a 10 milioane de dolari pe care i-a investit în club în perioada 2000-2002.

„Eu în 2000 am dat bani conform unui contract, în care se scrie că voi primi în schimbul lor acțiuni la o societate comercială pe acțiuni. Deci ei se obligau să îmi dea acțiuni în schimbul banilor. Eu am acte de dare în plată, uite, pentru Mirel Rădoi, Adrian Neaga, Daniel Bălan, Aliuță, Ghionea și așa mai departe. Trei ani și ceva am dat bani, dar nu eram prost, dădeam dare în plată. Dacă între 2000 și 2003 am dat 10 milioane la Steaua, asta înseamnă că am furat eu? Eu am luat echipa asta de la asociația lui Viorel Păunescu. Eu nu am nicio treabă cu Armata. Păi, băi, tâlharilor, vreți să distrugeți echipa asta? Că voi nu aveți cum să o țineți, ca să o ții trebuie să ai cel puțin 100 de milioane de euro. Ei sunt niște oameni de nimic care după ce îți dau casa și o mobilezi, atunci îți cer casa înapoi. Niște tâlhari. Asta se numește tâlhărie în convenție și abuz de încredere. Pentru că eu am avut încredere în organele statului, în Registrul Comerțului, în OSIM și așa mai departe. Eu nu am furat Steaua, nu am furat nimic. Am dat 10 milioane și mi-am luat drepturile mele conform legii. Ei, comandanții CSA Laurențiu Roșu și George Boroi, la fel ca și Victor Pițurcă și alții, au votat, au semnat, iar judecătorii au pus parafa și cu asta basta. Eu nu le dau niciun ban. Și dacă nu îmi dau voie să mai folosesc numele, îl schimb și cu asta basta. Nu am furat nimic, am luat totul pe drept. Eu în trei ani am dat zece milioane la echipă. Ce vroiau, să le dau banii cadou?”, a adăugat oficialul stelist.

CSA Steaua nu poate juca în Liga 1

Becali susține că și dacă ar ceda locul din Liga I către CSA Steaua, acesta nu ar putea să îl folosească pentru că un club departamental nu poate fi înscris la Liga Profesionistă de Fotbal deoarece este finanțat din bani publici. „Steaua nu o să mai existe dacă îi schimb eu numele. Pentru că Armata nu poate avea echipă în Liga a II-a, ar trebui să o dea, dacă are echipă în Liga I, iar trebuie s-o dea. Și nu are cum să facă Steaua în România. Deci brandul Steaua nu va mai fi în Europa. Asta se vrea? Eu să zicem că le dau locul din Liga I, dar Armata nu îl poate lua, pentru că nu îi înscrie Liga Profesionistă de Fotbal. Eu o să cer daune, eu și pe treaba asta cu schimbarea numelui o să cer daune. Mă duc la Luxemburg, că litigiul e comercial. Și să vedem cum m-au pus ei pe mine să schimb numele societății la Registrul Comerțului. Să plătească judecătorul ăla daune după aia”, a menționat Gigi Becali.

Acesta este de părere că nu poate pierde procesul privind prejudiciul de 37 de milioane de euro solicitat de CSA Steaua pentru folosirea, timp de 10 ani, a mărcii: „Armata nu mai poate câștiga procesul ăsta. Chiar dacă judecătorul le dă dreptate, poate să zică de prejudiciu doar pe trei ani. Și de fapt, pe 1 an și jumătate, că 1 an și jumătate am schimbat sigla. Legea spune că prejudiciul se poate da numai cu trei ani în urmă. Ei nu știau nici legea, au cerut prejudiciu pe 10 ani. Așa că pot să ceară pe un an și jumătate, deci 3,7 milioane… Dar și așa, trebuie să facă o expertiză, eu o să mă judec cu ei”.

În plus, Becali a dezvăluit faptul că juristul CSA Steaua, colonelul Florin Talpan, i-a cerut prin avocatul său să propună o sumă pentru a ajunge la o înțelegere privind prejudiciul. „Talpan i-a spus avocatului meu să vin eu să fac o propunere. Păi eu nu vin cu propunere la hoție. Eu chiar dacă o să cad în genunchi, eu la război sunt, pe dreptate și adevăr. Eu am dare în plată la fiecare jucător, toate actele sunt aici. Și aici în acte scrie așa: ‘Creditorul va primi acțiuni nominative la valoare nominală la înființarea societății pe acțiuni Fotbal Club Steaua SA’. Dacă am dat bani, 10 milioane de dolari, pe acte de dare în plată și spune că mi se dă acțiuni, păi să-mi dea acțiuni. Ce sunt, tâlhari sau escroci? Și am luat. Ce, am luat gratis cum a luat Rapidul Copos sau cum s-a luat Dinamo sau Petrolul? Toate cluburile s-au luat gratis, eu am dat bani, 10 milioane de dolari”, a spus Becali.

Întrebat dacă de-a lungul timpului vreun general din Armată i-a solicitat bani, Becali a răspuns: „Nu, niciodată nu mi-au cerut bani sau altceva. Doamne-ferește! Numai că în 2000, când plecam cu echipa prin străinătate îi mai dădea Viorel Păunescu lui Zisu așa, câte 500 de dolari ca să aibă de cheltuială, că era în Consiliul de Administrație. Era de diurnă, așa, asta am văzut eu. Atunci Zisu era tablagiu, acum e general, dar lua câte 500 de dolari”.

Finanțatorul susține că suporterii sunt de partea lui în conflictul cu CSA Steaua și anunță că în primăvară va organiza un miting cu 500.000 de persoane. „O să vedeți 500.000 de oameni în stradă la primăvară, din toată țara. O să le plătesc eu autocarele, 200.000 de euro, cât este. O să vedeți autocare de aici până la Ploiești. Manifestație de 500.000 de oameni, ca să vadă și ei. Poate de asta le e frică, de popularitatea mea”, a mai spus el.

Gigi Becali a ținut să menționeze că nu se află în conflict cu Victor Pițurcă, deși acesta a spus că în 2003 a furat clubul Steaua. „Eu îi demonstrez cu acte lui Pițurcă faptul că nu am furat. Dar nu am nimic cu el, ce să am? Păi în 2000 atunci, noi trebuia să luăm Steaua în trei, eu, Viorel Păunescu și Pițurcă. Dar ei nu au mai vrut, au zis că nu au de unde să îmi dea 3 milioane. Păi ei m-au adus la Steaua, m-au băgat în gaură și acum mă lasă singur? Pițurcă nu are cu ce să îmi facă rău, dar nu zic nimic de el pentru că mi-a fost prieten. Nici nu m-am certat cu el. El vroia comision pe Gardoș 500.000 de euro (n.r. — din transferul lui Florin Gardoș de la Steaua la Southampton). Toate sunt numai de la bani. Și mai zice că a făcut 1 an de pușcărie din cauza mea. Dar a avut 1 an cu suspendare, pentru că eu am luat asupra mea tot. Dar nu am eu probleme cu Pițurcă”, a explicat Becali.

Judecătorii de la Curtea de Apel București au admis o acțiune depusă în instanță de CSA București și au interzis clubului FCSB să utilizeze marca „Steaua” în competițiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate, în înscrierile în asociațiile și federațiile sportive.

„Admite în parte acțiunea. Interzice pârâtei SC Fotbal Club Steaua București SA să folosească fără consimțământul reclamantei semnele ‘Steaua’, ‘Steaua București’ sau a unor semne similare în activitatea comercială, inclusiv în cuprinsul denumirii comerciale și în special în competițiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate sub orice formă, în înscrierile în asociațiile și federațiile sportive”, se arată în decizia instanței.

Decizia este executorie, dar nu și definitivă, ea putând fi atacată cu recurs.

Clubul Sportiv al Armatei a deschis mai multe procese împotriva lui Gigi Becali, solicitând printre altele recuperarea unui prejudiciu în valoare de 37 de milioane de euro cauzat de folosirea ilegală a mărcii „Steaua București” de către clubul de fotbal FCSB, finanțat de Gigi Becali, în perioada 2004-2014.

Clubul Sportiv al Armatei și-a înființat recent o echipă de fotbal, iar fostul internațional Marius Lăcătuș a fost numit antrenor-coordonator (director tehnic). Echipa va fi înscrisă în Liga a IV-a începând cu sezonul competițional 2017-2018 și are ca obiectiv promovarea în Liga I în anul 2020.