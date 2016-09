Gigi Becali nu renunță la Gnohere: ”Îl iau la iarnă chiar dacă nu mai joacă la Dinamo și se îngrașă 15 kilograme”

Gigi Becali a dezvăluit interesul Stelei pentru atacantul dinamovist Harlem Gnohere.

”Eu am fost contactat de o persoană. Mi-a spus aşa: „Îl vreţi?”. „Da, îl vreau”. „Vor un milion pe el”. „Nu dau un milion, dau 600.000 euro!”. Am ridicat la 700.000 euro şi, acum o oră, la 800.000 euro. Nu am primit niciun răspuns”, a spus Becali, la sport.ro.

Din spusele lui Becali, agentul jucătorului ar fi dorit de acum să semneze un pre-contract, însă patronul a refuzat, nedorind să încalce regulamentul și să fie acuzat că a negociat cu jucători care nu sunt în ultimele 6 luni de contract.

”M-a impresionat”

”Mi-a spus că el vrea să vorbească cu mine. Am spus că nu vorbesc cu el decât cu șase luni înainte, să îşi încheie contractul. Eu nu vreau să iau de la Dinamo ca am o răutate pe ei. Mi-a dat Dumnezeu atâta putere că Dinamo nu mai există pentru mine ca un concurent. Eu vreau să câştig în faţa tuturor, nu concurez cu Dinamo. Am o ambiţie mai mare cu ei, ca să le fac pe plac suporterilor, dar pe mine nu mă interesează Dinamo. Am zis că ne întâlnim peste șase luni să semnăm. Mi s-a spus că putem să semnăm de acum. Am zis clar: nu. Semnăm în prima zi când intră în ultimele șase luni. Eu respect regulile şi legile! Nu o să fac niciodată ceva ce nu e drept. Am înţeles că e un băiat foarte cuminte. Să fii la Dinamo şi să spui că vrei la Steaua… m-a impresionat. Îl iau în iarnă chiar dacă nu va mai juca la Dinamo și se va îngrășa 15 kilograme. Îl slăbim noi la Steaua”, a mai spus Becali.

”Dacă băiatul ăla vrea să plece, că are 5.000 de euro/lună, şi eu îi dau 15.000 de euro, cum să nu vrea să vină? El nu vrea să îşi facă viitorul? Vine la Steaua, stă un an, apoi pleacă la arabi şi ia milionul. Şi are asigurat viitorul copiilor săi”, a mai declarat Gigi Becali, la Digi Sport.