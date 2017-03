Gigi Becali a răbufnit: ”Lăsați țara să respire, criminalilor! Steaua va fi în finala Ligii Campionilor”. Gigi Becali, patronul de la FCSB, a avut o nouă serie de declarații care de care mai sforăitoare, despre marca „Steaua”, despre visul de a juca în Liga Campionilor, despre fani, despre Anghel Iordănescu și despre Gabriela Firea, fina sa.

Declarațiile sale vin la nici o săptămână după ce promisese că va ieși din fotbal dacă echipa nu va termina acest campionat pe una dintre primele două poziții. A fost de ajuns un succes cu CFR Cluj, ca Gigi să vorbească despre o finală de Liga Campionilor.

Gigi Becali a răbufnit: „Eu o să joc o finală de Champions League”



„Eu o să joc o finală de Champions League. Sau o semifinală. O să vedeți. Este visul meu. Și eu mereu mi-am îndeplinit visul, cu ajutorul lui Dumnezeu. Poate vom fi bătrâni când se va întâmpla asta, dar Steaua va fi în finala Ligii Campionilor. Sau poate se va întâmpla curând și vom fi tineri. Vreau să îmi măsor forțele cu Barcelona sau Real Madrid. Vă asigur eu că lucrul ăsta o să se întâmple la Steaua”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali: „Armata a făcut 14 lei cu marca”

„Am tabelul cu banii produși de Armată cu marca Steaua. În 2014, au produs 14 lei! În 2015 au încasat 8.000 de lei, iar în 2016 au strâns 9.000 de lei.

Lăsați țara să respire, criminalilor. Voi faceți doar rău. Cum face cineva bine, îl băgați la pușcărie. Un brand mai avea România, Steaua, și l-ați distrus. Așa a vrut Talpan. Dacă ajunge România lui Talpan, va fi mai rău ca în Africa. Va fi ca în epoca primitivă.

E foarte greu să mai faci o nouă Steaua. Îți trebuie bani mulți, muncă multă și noroc. Ai nevoie de 10 milioane de euro pe an”, a precizat Becali.

Gigi Becali despre fani: „La meciurile următoare o să avem 20-25.000 de oameni. Vine căldura”

„Reghecampf era bucuros că au fost 6-7.000 de suporteri cu CFR. I-am zis că o să fie mai mulți. Că aseară a fost frig. Dar la meciurile următoare vom avea 20-25.000 de oameni în tribune. Vine căldura și vor veni și oameni din provincie ca să vadă Steaua. Dacă vom juca în grupele Champions League vom avea 50.000 de fani pe stadion„



„Mi-am dat seama că nu mai putem pierde campionatul. Am jucat cu cea mai bună echipă, CFR, și nu ne-a pus probleme. CFR ne va face campioană. Nu va pierde niciun meci, poate va mai face un egal. Am început iar cu trufia, dar sunt prea bucuros. E mare lucru că am bătut CFR”, a declarat Becali.

Gigi Becali a răbufnit: „Iordănescu, om cu două fețe”

„M-am săturat de oamenii fățarnici. De oamenii cu două fețe. Iordănescu a zis că trebuie să fac pace cu Armata, dar că îl susține pe Lăcătuș. Nu se poate așa ceva. Nu mai vreau oameni cu 2 fețe. Vreau familie, prieteni și să îmi văd de treaba mea. Nu mai vreau minciună. Doar adevăr și dreptate”,a mai spus Becali.

Gigi Becali s-a luat de Firea: ”Cum să investească la Rapid? Să aducă banii la mine!”

Gigi Becali a avut o intervenție amenințătoare la adresa Gabrielei Firea, primarul Bucureștiului. „Cum să bage Primăria banii bucureștenilor în fotbal? Am văzut că vrea CSM București să facă echipă de fotbal și să preia Rapidul. Păi cum să fac asta?

Să aducă fina banii la mine, dacă vrea să investească bani în fotbal. Că sunt nașul ei. Să îmi dea mie stadionul (n.r. Arena Națională) și să joc gratis acolo. Să sponsorizeze Steaua și să facem o colaborare. Nu să facă o echipă nouă sau să bage bani la Rapid„, a spus Becali la Sport.ro.