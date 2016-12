Gigi Becali a reacţionat la anunţul că CSA Steaua îşi face echipă: „Nu o să promoveze niciodată”

Gigi Becali a reacţionat, după ce CSA Steaua a anunţat că-şi va face o echipă de fotbal, care va începe din Liga a IV-a.

Asta pentru că, în opinia patronului formaţiei FC Steaua, noua echipă, unde Marius Lăcătuş a fost numit director tehnic, nu are banii necesari pentru a face performanţă.

„Echipa aia nu o să promoveze niciodată, pentru că trebuie bani, în primul rând. Dacă pleacă de la zero, zero are palmares. Palmaresul si istoria inseamna continuitate”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.



Latifundiarul din Pipera a continuat: „E legea firii! Sigla inseamna altceva, numele este altceva. Se pot numi Steaua Bucuresti, dar si noi ne numim Steaua Bucuresti. Noi o sa avem milioanele de romani, ei o sa aiba galeriile, 2.000 de oameni daca ajung in Liga 1.”

Gigi Becali vrea spectacol

„Bine, si acum pot avea 500 de fani. Am sute de mii de euro amenzi din cauza suporterilor. Vreau cu spectatori, suporteri, galerie. imi place spectacolul, vreau spectacol, dar un spectacol frumos dupa care sa nu platesc amenzi”, a conchis Becali.

Obiectivele de performanță fixate pentru echipa ce va fi coordonată de Marius Lăcătuș sunt sincronizate cu planurile de modernizare a infrastructurii sportive – baza de pregătire și stadionul de fotbal.

Astfel, prin promovări succesive în ligile superioare, echipa de fotbal seniori a CSA ar urma să evolueze, începând cu sezonul 2020-2021, în Liga Națională, pe noul stadion de fotbal din Ghencea.