Gigi Becali s-a mai ales cu un dușman: ”E de pe altă lume! Nu știe ce vorbește. Ce a spus el este o obrăznicie”. Gigi Becali își atrage tot mai mulți dușmani după declarațiile și gesturile fără sens pe care le face. Ultimul care a sărit la gâtul său este un alt patron din Liga 1.

Gigi Becali i-a stabilit ieri prețul lui Cătălin Golofca, 300.000 de euro, de parcă ar fi fost jucătorul lui și îl scotea la vânzare. Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, l-a contrat virulent.

Gigi Becali s-a mai ales cu un dușman: „Am văzut o conferință cu balaurii în spate și cu icoane!”

„Golofca este jucătorul momentului. Gigi Becali nu știe ce vorbește. E pe altă lume. E euforic după ce i-a bătut pe cehii ăștia. Am văzut o conferință de presă la el la palat, cu balaurii în spate, cu icoane. Eu îl respect pentru flerul pe care îl are și pentru ceea ce a făcut cu Steaua.

Golofca e un jucător pe care nu îl dau pentru o sumă cu 1 milion de euro. El merită banii ăștia. Rămâne la Botoșani. Eu îi dau salariu mare, cât îi dă și Steaua. Nu e niciun fel de problemă. Dar el va pleca. Sunt multe cereri la ora actuală, dar este un meteorit. Nu are istoric.

Este letal când are mingea la picior. Din campionatul nostru l-a mai dorit Astra, dar nu are bani. În afară de Steaua, nu are nimeni bani să ia jucători de la noi. Am niște discuții avansate cu alte echipe din afară și sunt convins că va pleca. Când spui că Golofca costă 300.000, e o obrăznicie”, a spus Iftime la TV Digi Sport.

