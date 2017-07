Gigi Becali s-a pus pe curățenie: ”Mai am doar 3-4 jucători și, gata, am super-trupă!”. FCSB a achiziționat în această vară 8 jucători și mai negociază penntru încă doi: Olimpiu Moruțan și un fundaș central.

Gigi Becali vrea, în egală măsură, să scape de „balast”, de jucătorii pe care-i plătește degeaba, fiindcă nu fac parte din planurile antrenorilor.

„Eu am făcut curăţenie, mai am doar 3-4 jucători şi gata, am super-trupă. Noi lucrăm şi pentru viitor acum”, a spus Becali la Digi Sport.

Până acum au venit opt jucători: J. Morais, Budescu, Teixeira (toți ultima oară la Astra), Larie (CFR Cluj), Toma Niga (Foresta Suceava), Andrei Vlad (CSU Craiova), Robert Grecu, Paul Szecui (ambii SCM Pitești).

Au părăsit echipa 11 fotbaliști: Tamaș, Moke, Muniru, Vâlceanu, Boldrin, Hamroun, V. Cojocaru, Poiană, Cătălin Ștefănescu, Alexandru Tudorie, Vlad Mihalcea.

Mario Mihai și Gabriel Simion sunt ca și împrumutați la Clinceni, deși există și FCSB II, care joacă în Liga 3. Șansa de a juca în Liga 2 înseamnă, totuși, altceva.

Gigi Becali s-a pus pe curățenie. Cine riscă să prindă lista?

Dar Becali tot mai vrea să de afară câțiva, chiar dacă 13 jucători au dispărut din lot.

FCSB mai are câțiva jucători care au fost împrumutați prin alte părți, dar n-au rupt gura târgului, semn că n-au cum să sse impună acum în echipa lui Nicolae Dică.

Sebastian Chitoșcă și Rareș Enceanu sunt doi dintre jucătorii cu o situație neclară. La fel e și Cristiaan Onțel. Nici Dan Popescu nu mai are viitor la această echipă.

Aceștia n-au fost nici măcar în pregătiri cu echipa, astfel că soarta lor e clară: sunt pe lista disponibilizărilor. Mai au emoții Vlad Achim, Lucian Filip, care n-au cum să emită pretenții la titularizare, pentru că și așa e aglomerție în zona mijlocașilor centrali, unde sunt variantele Pintilii, Teixeira, Ovidiu Popescu. Cel puțin unul dintre Filip și Achim riscă „expulzarea”.

Nici portarii nu stau liniștiți. Gigi Becali a zis că de abia așteaptă oferte pentru Florin Niță, fiindcă îl vede titular pe Andrei Vlad. Dacă Niță nu va pleca, Stăncioiu rămâne în pom, fiindcă ar deveni caam a patra opțiune.

Alți doi jucători de la care Becali a spus că s-ar dispensa sunt William De Amorim și Gabriel Enache.

