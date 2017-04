Gigi Becali s-a săturat de ”țepele” lui Mihai Stoica și Reghecampf: ”M-am consultat așa de bine că n-o să mă mai iau după nimeni”. Patronul „FCSB”-ului nu mai dă doi bani pe argumentele „fraților” lui, Mihai Stoica și Laurențiu Reghecampf.

Primul i-a adus cele mai multe „țepe” la echipă, al doilea îi susține numai pe fotbaliștii impresariați de Anamaria Prodan, soția lui.

De la cazul transferului lui Ciprian Deac, Gigi Becali s-a lămurit: nu-i mai ascultă pe colaboratorii lui.

Gigi Becali s-a săturat de ”țepele” lui Mihai Stoica și Reghecampf: „Dacă-l luam pe Deac, eram la 10 puncte distanță acum”

„Din cauza lui Deac mi-am propus să nu mă mai iau după nimeni din fotbal. De acum încolo, când vreau să iau un jucător, fac cum vreau eu. M-am consultat aşa bine că nu mă mai consult cu nimeni în viaţa mea. Nu spun cine, nu vreau să spun. Dar eu voiam să-l iau. Eu, dacă îl luam pe Deac, eram la 10 puncte în faţă în campionat. M-am luat după alţii.

Şi pe Larie am vrut să-l iau. Dar nu vreau să-mi aduc aminte acum. Nu mai are rost să spun de ce nu l-am luat. Tot aşa, am fost sfătuit. Dar nu mai are rost acum să vorbesc. Dar de acum nu mă mai iau după nimeni!”, a precizat Becali.

Cel mai cunoscut fotbalist pe care Mihai Stoica l-a „carotat”, argumentând că nu e de Steaua, a fost Dorin Goian. În schimb, condamnatul din „Dosarul transferurilor” a propus și a adus fotbaliști precum Carlos, Elton, Andrey, Tatu, toți niște „rateuri” de mare amploare.