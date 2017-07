Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, solicită schimbarea selecționerului primei reprezentative a României, el declarând, vineri, într-o conferință de presă, că l-ar demite imediat pe germanul Christoph Daum pentru ca noul antrenor să poată pregăti din timp următoarea campanie de calificare la un turneu final.

„Eu l-aș demite chiar acum pe Daum, pentru că nu sunt șanse să ne mai calificăm. Și atunci am mai câștiga puțin timp pentru a numi un antrenor care să mai aibă câteva meciuri pentru a pregăti următoarea campanie. Dacă în momentul ăsta nu se poate face acest lucru, pentru că nu știu ce clauze sunt în contract, atunci să așteptăm calculul matematic, adică momentul în care nici pe hârtie să nu mai avem nicio șansă de calificare. Și atunci nu se vor mai aplica niște clauze ca să nu-l schimbăm”, a spus Iorgulescu.

Acesta a adăugat că România nu are nicio perspectivă cu Christoph Daum antrenor. „Nu s-a dovedit că echipa națională are vreo perspectivă cu Daum antrenor, din câte s-a văzut până acum. Îmi cer scuze pentru cariera dânsului. Însă eu cred că antrenor de club și selecționer sunt două meserii diferite. Sunt diferențe mari. Sunt multe lucruri de spus, dar repet, din punctul meu de vedere ar trebui un alt antrenor”, a afirmat președintele LPF.

Cosmin Olăroiu, înlocuitorul perfect

În opinia lui Iorgulescu, cel mai potrivit înlocuitor al lui Daum ar fi tehnicianul Cosmin Olăroiu, în prezent sub contract cu gruparea Al Ahli Dubai din Emiratele Arabe Unite. „Cosmin Olăroiu va ajunge la echipa națională când va fi propus. Iar a doua condiție e să fie la o echipă care să-i permită să plece la națională, pentru că el are un contract în derulare. Și are atâtea performanțe încât nu știu dacă în curând mai poate să fie liber de contract. Așa că dacă îl vrem la națională trebuie cerut acordul celor care au contract cu el. Dar din punctul meu de vedere, el ar fi cel mai potrivit. Îl recomandă profesionalismul său”, a menționat Gino Iorgulescu.

În ultima perioadă tot mai mulți oameni de fotbal au solicitat schimbarea din funcție a germanului Christoph Daum, primul selecționer străin al reprezentativei României. La rândul său, Daum a afirmat că nu are niciun motiv să demisioneze deoarece schimbarea sa nu reprezintă o soluție, precizând că procesul de formare a unei echipe naționale necesită timp.

Echipa națională de fotbal a României a fost învinsă, în 10 iunie, de selecționata Poloniei cu scorul de 3-1, pe Stadionul Narodowy din Varșovia, în Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2018. În urma acestui rezultat, România este ieșită practic din cursa calificării, nemaiavând șanse reale nici pentru poziția a doua a grupei. În prezent, prima reprezentativă ocupă după 6 etape locul 4 în clasament, la zece puncte în urma liderului Polonia.