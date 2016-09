Gnohere e aproape de prelungirea contractului cu Dinamo

Harlem Gnohere (28 de ani) nu şi-a pus încă semnătura pe un nou contract cu Dinamo, în ciuda faptului că actuala înţelegere va expira în vara lui 2017. Atacantul francez se află în negocieri cu şefii grupării din Ştefan cel Mare, iar directorul sportiv Ionel Dănciulescu aşteaptă ca situaţia să se rezolve cât mai repede.



”Gnohere e jucătorul nostru, suntem aproape şi sper din tot sufletul să semnăm prelungirea contractului. Facem tot posibilul pentru a îndeplini cerinţele pe care le are. Va fi un jucător important pentru noi, care marchează şi care ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivele. Gnohere e cel mai iubit jucător de la Dinamo în acest moment, eu nu aş arunca vina numai pe el. Din păcate mai e şi influenţat de anumite persoane…el iubeşte Dinamo şi cred că ar trebui să semneze contractul cât mai repede şi într-un timp scurt sau lung lucrurile să se regleze.

”Nimeni nu îl ține cu forța”

Dacă va juca bine, nimeni nu îl ţine cu forţa. Important e să aibă evoluţii bune. Eu în ultimul timp am purtat foarte multe dialoguri cu el, am încercat să îl ajut cu sfaturi, să gestioneze această relaţie cu suporterii, care sunt foarte pretenţioşi şi ar fi păcat să-i dezamăgeşti. Ar fi o situaţie complicată pentru toată lumea. Am spus-o şi o repet, el a venit cu această solicitare de prelungire a contractului şi sper ca în cel mai scurt timp să parafăm înţelegerea, pentru că dacă nu se întâmplă asta, toată lumea are de pierdut”, a declarat Ionel Dănciulescu, la Digi Sport Matinal.