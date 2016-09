Gnohere lămurește lucrurile: ”Nu am avut nici o ofertă de la Steaua. Negociez rămânerea la Dinamo”

”Ne-am întâlnit joi, eu și patronul clubului. S-a văzut, Ionuț Negoiță vrea să facă un efort. Nu e chiar ceea ce mi-am dorit eu, dar încet-încet se apropie de această chestiune. Dacă semnez cu Dinamo, e pentru încă un an, începând din vară. Trebuie să păstrez pretențiile mele între mine, Danciu și patron. Nu a fost vorba de 20.000 de euro, nici cu bonusuri incluse. Dacă mi-ar fi oferit o asemenea sumă, aș fi semnat pe cinci ani cu Dinamo”, a spus ”Bizonul”.

Ionel Dănciulescu dezvăluise, în cadrul aceleiași emisiuni, că Gnohere ar fi putut încasa aproape 15.000 de euro din contractul propus de Negoiță, adică echivalentul sumei pe care s-a spus că i-ar oferi-o Gigi Becali, în cazul unui transfer la Steaua.

”Din ce știu eu, domnul președinte Ionuț Negoiță i-a oferit un salariu foarte bun pentru ceea ce înseamnă fotbalul în România acum. Cu tot cu bonusuri, ar fi ajuns cam la suma pe care i-o oferă Gigi Becali, 15.000 de euro pe lună”, a spus Dănciulescu.

Bizonul susține că nu a negociat cu Steaua, a respins zvonurile care-l dădeau deja înțeles cu gruparea lui Gigi Becali și spune că nu se miră că Dinamo a refuzat o ofertă de 800.000 de euro pentru el de la echipa rivală.

”Nu am avut nici o ofertă de la Steaua București, deci nu pot compara cele două oferte. Dănciulescu știe foarte bine unde trebuie să ajungă oferta lui Dinamo pentru a-mi satisface cerințele. Nu am discutat niciodată cu Gigi Becali. Am auzit că merg la Steaua, ceea ce e fals. Nu au fost nici intermediari care să discute în numele meu sau care să vorbească cu mine din partea Stelei. Agentul meu? Nu știu dacă a vorbit sau a luat legătura cu cineva de la Steaua, dar la mine nu a venit nimeni să-mi spună de vreo ofertă.

E problema patronului lui Dinamo să accepte sau să refuze o asemenea ofertă (800.000 euro – n.r.). Sunt bani mulți, totuși. Nu știu dacă valorez atât sau nu. Eu sunt la Dinamo, nu mai vreau să aud de această poveste cu Steaua.

Poate că ar fi trebuit să-mi spună, dar îi înțeleg, fiind vorba de Steaua, că nu mi-au spus și că nu au acceptat oferta”, a mai declarat atacantul francez.

”Am refuzat oferta din Emirate, pentru că vreau să rămân la Dinamo, vreau să rămân în Europa. Deocamdată nu sunt pregătit să merg în țările arabe”, a punctat Gnohere, care nu e speriat de concurența cu slovacul:

”Concurența cu Nemec e bună. Și anul trecut am avut concurență cu Essombe și a fost bine. Să nu uităm de Popa, suntem mai mulți pe acest post. Dar nu știu dacă vom fi folosiți amândoi, cu el mai în față și eu mai retras sau invers”.