Gnohere se crede discriminat la FCSB: ”Timpul meu de joc e scăzut față de ce pot oferi! E frustrant. Se preferă folosirea românilor, mai ales a lui Alibec”.

Harlem Gnohere a făcut declarații incendiare într-un interviu oferit celor de la footballski.fr. Acesta a acuzat un complot cu iz discriminatoiu la care este supus la FCSB. Fiindcă, susține el, are un randament mai bun decât Alibec, dar acesta e preferat titular. Will Moke, fostul său coleg de la FCSB, l-a avertizat în trecut că-i va fi greu cu un patron rasist.

Alibec n-a marcat decât un singur gol în actualul sezon, în victoria din deplasare cu Viktoria Plzen (scor 4-1), în timp ce Gnohere are 4 goluri în campionat.

„Cred că timpul meu de joc e scăzut faţă de ceea ce aş putea oferi. Ştiu că am prestaţii bune şi e puţin frustrant. Simt că se preferă folosirea românilor în locul meu, mai ales Alibec, care e internaţional. E ceva normal în România, trebuie să accept asta.

„Cel mai greu lucru pentru mine, în transferul de la Dinamo la FCSB, a fost relaţia cu fanii dinamovişti. Ştiam că le va fi greu să accepte. În viaţă trebuie să faci anumite alegeri, să mergi la un club rival. Primele discuţii despre transfer au fost după meciul din Liga Campionilor, când suporterii lui Dinamo au făcut acea coregrafie (n.r. – FCSB – Manchester City 0-5). Suporterii m-au apreciat foarte mult la Dinamo, iar asta a contat pentru mine.

Relaţia mea cu conducerea clubului nu a mai fost una prea bună. Când mi-au spus «Steaua te vrea», le-am transmis că nu vreau să merg acolo, dar negocierile dintre noi, în ceea ce priveşte prelungirea contractului, au intrat în impas. Propunerea lor a fost jignitoare pentru mine. M-au trimis la echipa a doua şi am ştiut că trebuie să plec în ianuarie. Relaţia mea cu Ioan Andone a fost, de asemenea, dificilă.

Am preferat să plec imediat decât să mai stau şase luni la un club unde nu mă mai simţeam la fel de bine. Primul meu an la Dinamo a fost destul de bun, cred, iar conducătorii nu m-au respectat în cel de-al doilea, la nivelul contractului. Am auzit oameni prin România, chiar şi în club, care spuneau că mi s-au oferit bani mulţi pentru a rămâne, ceea ce nu este cazul.

Chiar înainte de propunerea conducerii, l-am notificat pe antrenorul Rednic că vreau să rămân la Dinamo şi sunt pregătit să accept un nou contract. În acel moment câştigam 4.500 de euro pe lună, iar ei mi-au oferit un contract cu 1.000 de euro mai mult.

Am considerat-o lipsă de respect. Pentru suporteri, prima dată nu am vrut să merg la Steaua, nu era prima mea opţiune. Aveam oferte din Arabia Saudită şi Qatar, dar nu am vrut să plec din Bucureşti. E adevărat că Steaua mi-a oferit un contract de nerefuzat.

Am venit la Dinamo gratis. I-am spus preşedintelui că, chiar dacă ar câştiga 400 sau 500 de mii de euro din vânzarea mea, banii ar rămâne în club. Dacă primesc o ofertă bună să mă lase să plec, să profit. Steaua a oferit 800.000 de euro, ofertă refuzată. În cele din urmă au acceptat 250.000 de euro. A fost o greşeală din partea lor”, a spus Gnohere pentru footballski.fr.

