Gnohere, trimis de șefii lui Dinamo la echipa a doua, reconfirmă: ”Singurul lucru pe care-l doresc e să plec din România!”

Atacantul dinamovist Harlem-Eddy Gnohere (28 de ani) a vorbit, la Dolce Sport, despre trimiterea sa la echipa a doua a ”câinilor”, după ce a refuzat ultima ofertă de prelungire a contractului cu formația din Ștefan cel Mare.

Decizia conducătorilor dinamoviști a venit ca urmare a negocierilor eșuate cu atacantul de a semna un nou contract. Lui Gnohere îi expiră contractul la sfârșitul sezonului și el ar putea să semneze cu orice echipă în pauza competițională de iarnă.

”Totul se întâmplă din cauză că nu am semnat prelungirea contractului. Dar am vrut să văd ce se întâmplă, ce ofertă îmi vor face, și am decis să nu continui pentru că sunt lucruri greu de acceptat.

Dinamo este un club pe care l-am apreciat chiar din momentul în care am venit aici, care m-a ajutat să vin în România, dar acum ar trebui să mă înțeleagă și pe mine și dacă nu semnez contractul să nu mă trimită la echipa a doua. Este prima dată când mi se întâmplă așa ceva de când joc fotbal



”Nu ne-am înțeles la salariu”