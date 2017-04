Gol direct din lovitura de start. Un junior român a reușit o execuţie rară în fotbalul mondial. Autorul este atacantul Vlad Prejmerean, jucător la Ardealul Cluj, care a înscris după 3,5 secunde de la fluierul de start al meciului cu LPS Satu Mare disputat în weekend în Liga Elitelor U19.

Vlad Prejmerean a izbutit, astfel, unul dintre cele mai rapide goluri marcate vreodată în istoria fotbalului. La final juniorului a mărturisind cum s-a gândit la această execuţie. “Totul a început dintr-o glumă cu Gavrilă, colegul meu din atac la meciul de sâmbătă. Apoi, am văzut că portarul continuă să rămână ieşit si am încercat. Nu pot să explic în cuvinte ce sentiment am avut după ce am văzut mingea în poartă. Am mai dat goluri de la o asemenea distanţă, însă în timpul meciului, nu la fluierul de start. Cu siguranţă a fost cel mai frumos gol marcat până acum”, a declarat jucătorul de 19 ani al Ardealului, conform site-ului frf.ro.

Partida s-a încheiat la egalitate, 2-2, după un joc cu patru penalty-uri.

Prejmerean este originar din Braşov şi a venit la celebra şcoală clujeană pentru a-i călca pe urme lui Chiricheş, Răduţ sau Maxim, cei care au fost lansaţi în fotbalul mare de Ardealul. Atacantul care a reuşit cel mai frumos gol al sezonului în Liga Elitelor are, însă, un alt jucător preferat, menţionând şi campionatul din Europa în care speră să ajungă. “Jucătorul meu preferat e Lucian Sănmărtean. Îmi place mult tot ceea ce face pe teren. Ligue 1 din Franţa e, în schimb, campionatul în care mi-aş dori să joc cel mai mult, cred că mi se potriveşte cel mai bine”, şi-a expus “Prejmer”, un fan declarat al lui AS Monaco de altfel, planurile de viitor.

Ardealul Cluj se află pe locul patru în clasamentul Ligii Elitelor, cu şanse mari de a termina între primele două şi de a obţine din nou calificarea la turneul final. De altfel, clujenii îşi pot rezolva în mare măsură situaţia în etapa următoare, atunci când vor juca, pe teren propriu, cu UTA Bătrâna Doamnă, echipă aflată pe poziţia a treia.