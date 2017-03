Antrenorul Leo Grozavu nu se potolește. Îl face praf pe fotbalistul Cătălin Golofca: ”Are multe bube!”.

După ce a fost bătut de propriul antrenor, Cătălin Golofca nu mai are liniște la Botoșani. Conducerea moldovenilor a anunțat că nu acceptă demisia tehnicianului.

În acest condițiile, jucătorul nu vede cum ar mai putea lucra în continuare cu cel poreclit ”Leopardul”. Se conduce după dictonul: ”Ori eu, ori el”.

În loc să potolească spiritele, Grozavu pune paie pe foc. ”Golofca este un jucător pe care eu l-am scos din anonimat, l-am ajutat, i-am întins o mână, iar el, acuma, mușcă mâna care a vrut să-l ajute.

Am știut de la început cu cine am de a face foarte bine. Se poate verifica trecutul lui Golofca, chiar și prezentul, are foarte multe bube, dar ce s-a întâmplat nu-mi face cinste”, a atacat Grozavu, într-un interviu pentru ziarulring.ro.