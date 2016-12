Golubovici și-a găsit deja echipă. ”Noi am discutat mereu cu el”

Golubovici și-a găsit deja echipă, deși nu și-a reziliat, deocamdată, oficial, contractul cu Steaua. Bosniacul Bojan Golubovici (33 de ani) n-a reușit să se adapteze la Steaua, iar zilele trecute a cerut să i se rezilieze contractul, după ce n-a putut să înscrie ce Astra de la doi metri.

Golubovici e dorit de CSM Poli Iași. „Eu îl cunosc foarte bine, nu păcăleşte fotbalul. E de apeciat că a cerut rezilierea. N-am mai auzit de un jucător care are un contract bun să ceară să i se întrerupă contractul. E un profesionist cum puţini sunt în Liga I. Nu e primul jucător care nu se adaptează la echipele din Bucureşti. A fost o problemă de adaptare. Nu vârsta te face să te adaptezi”, a declarat Florin Prunea.

„I s-au șanse, dar uite că nu merge!”

„Aşa este la fotbal. Un alt stil de joc. Echipele la care a jucat au alt stil de joc, Ceahlăul, Poli Iaşi. Jocul Stelei nu îl avantajează. Nici cu grupul nu s-a adaptat. Uşa e deschisă tot timpul la noi. S-a simţit bine la noi, l-am apreciat tot timpul. Noi am fost tot timpul alături de el. Celor de la Steaua nu li se poate reproşa nimic, au fost alături de el. Nici lui Reghe nici conducerii. I s-au dat şanse, dar uite că nu merge. Noi am discutat cam la 2 săptămâni tot timpul. Acum nu am discutat. Este un jucător pe care ni-l dorim, dar după ce îşi reziliază contractul cu Steaua”, a declarat Prunea la Sport.ro.