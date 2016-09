Gonhere îi dă speranțe lui Becali: ”A zis el asta? Aștept oferta. Am refuzat să-mi prelungesc contractul cu Dinamo”

Atacantul dinamovist Harlem Gnohere a recunoscut că nu mai vrea să-și prelungească șederea la Dinamo și că ia în calcul o eventuală ofertă a lui Gigi Becali de a se muta la Steaua.

Harlem Gnohere nu și-a reziliat contractul cu „roș-albii”, dar nici nu ia în calcul o eventuală prelungire.

„Eu am refuzat să-mi prelungesc contractul cu Dinamo, toată lumea ştie şi, dacă domnul Becali a zis asta, atunci o să aştept să văd ce ofertă va avea. Am auzit şi eu că s-ar fi scris că mi-am reziliat contractul cu Dinamo, lucru care nu este adevărat”.

“O să am o discuţie cu cei de la Dinamo ca să văd ce se întâmplă. Informaţiile potrivit cărora am refuzat 20.000 de euro pe lună sunt false. În iarnă voi putea semna cu cine doresc. Deocamdată sunt jucătorul lui Dinamo, apoi, dacă voi avea oferte bune, voi vedea ce voi face. Dacă preşedintele nu îmi va oferi ceea ce doresc, voi fi obligat, din păcate, să părăsesc clubul”, a spus Gnohere pentru Digi Sport.

„Mi-a spus că el vrea să vorbească cu mine. Am spus că nu vorbesc cu el decât cu 6 luni înainte, să îşi încheie contractul. Eu nu vreau să iau de la Dinamo ca am o răutate pe ei. Mi-a dat Dumnezeu atâta putere că Dinamo nu mai există pentru mine ca un concurent. Eu vreau să câştig în faţa tuturor, nu concurez cu Dinamo. Am o ambiţie mai mare cu ei, ca să le fac pe plac suporterilor, dar pe mine nu mă interesează Dinamo. Am zis că ne întâlnim peste 6 luni să semnam. Mi s-a spus că putem să semnăm de acum. Am zis clar: nu. Semnăm în prima zi când intră în ultimele 6 luni. Eu respect regulile şi legile! Nu o să fac niciodată ceva ce nu e drept. Am înţeles că e un băiat foarte cuminte. Să fii la Dinamo şi să spui că vrei la Steaua… m-a impresionat”, a mai spus Becali, la Sport.ro.