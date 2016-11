Gică Hagi este pregătit să ia din nou taurul de coarne. Managerul tehnic al Viitorului așteaptă cu nerăbdare să-și poată demonstra calitățile de antrenor la nivel internațional.

”Nu am ofertă în momentul de față, cum am avut anul trecut. Deocamdată nu sunt liber, vom vedea. Sper că cel de la Rubin Kazan nu a uitat de mine și se mai uită la noi din când în când. Nu știu când vine oferta. Eu sunt pregătit mental și profesional să mă duelez cu cei mai buni. Așa cred eu.

În momentul de față am două mari dorințe. Prima să antrenez o echipă de club mare, cu care să mă bat în Europa, și a doua să mai antrenez o echipă națională. Sunt două dorințe, am doar 50 de ani. Lucescu la 50 de ani a început traiectoria lui cea mai frumoasă. Până atunci a muncit, cum am făcut-o și eu, cu bune și cu rele. Acum, la 50 de ani, vreau să am și eu o traiectorie și o carieră cum a avut-o el. Pentru mine, Lucescu este antrenorul care mă motivează. Ne arată nouă, antrenorilor români, că se poate. Astea sunt dorințele mele. Care va fi prima sau a doua vom vedea. Sunt dispus să antrenez orice națională din lume. Nu mă simt inferior față de cei din Europa.

Filosofia mea e ”Frate, frate. Te bat, mă respecți. Nu te bat, mă duc cu coada între picioare acasă. Tac din gură și mă duc acasă. E competiție, așa sunt eu construit. Nu știm dacă va fi naționala României sau altă națională. La oricare, merg să construiesc o echipă cu mentalitate învingătoare, care câștigă și se califică. Cred că am experiență mare acum. Mi-am făcut școala de jos, de la copii, unde am creat timp de cinci ani un concept unitar de gândire, de stil de joc, de viziune față de fotbal. Acum zic că sunt pregătit. Simt că sunt bun și că pot să mă lupt cu cei de afară”, a declarat Hagi, luni, într-o conferință de presă.



Gică Hagi: ”Dinamo – Steaua rămâne Unicul derby”

Hagi consideră că Dinamo și Steaua sunt cele mai importante echipe din fotbalul românesc, iar derby-urile dintre cele două rivale stârnesc de fiecare dată mari orgoli. ”La astfel de derbyuri nu contează echipa mai bună, echipa mai nu știu cum. Nu, acolo sunt orgolii, motivație. Fiecare vrea să dea maxim. Va fi un meci urmărit de toți români, pentru că e Unicul Derby până la urmă. Facem ce facem și tot la Steaua și Dinamo ajungem. Sunt cele mai mari, cele mai bune. Au tradiție, istorie. Restul echipelor ajutăm, ne batem, competiție, dar adevăratele cluburi mari sunt Steaua și Dinamo. Au câștigat în Europa, ne-au făcut mândri. Au împreună zeci de campionate câștigate, au dat cei mai buni jucători. Restul, sigle, asta e, trăim în România și orice e posibil. Sperăm că toate astea se vor termina și vom face iar performanță”.