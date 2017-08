Hagi dezminte că ar avea probleme la Viitorul: ”O diversiune! Dacă la mine e colaps, la ceilalți ce e?”.

Chiar dacă a vândut ”pe bandă rulată” cei mai buni jucători la FCSB, Gică Hagi dezminte că ar avea probleme la clubul său, FC Viitorul.

„Ați ajuns să spuneți că desființez echipa. O diversiune! Păi, cum să fim în faliment dacă la licență suntem primii?!”, a răbufnit Gică Hagi la conferința de presă dinaintea meciului cu Concordia Chiajna.

”Regele” a continuat pe același ton: ”Avem un proiect de dezvoltare pe următorii cinci ani, unde baza va fi Academia, care trebuie să producă jucători. Colaps la Academie?! Păi, dacă la mine e colaps la ceilalți ce e? La loturile naționale și la echipa mare ce e?”.

Hagi a dezvăluit apoi că bugetul echipei este pe plus. „Noi, deocamdată, stăm bine. Anul ăsta bugetul e făcut, avem şi plusuri acum. Şi anul trecut am ieşit pe plus. Am plătit taxe la stat. S-a creat o diversiune mare, ca să se strice lucrurile, probabil. Erau prea bune, prea frumoase, prea liniştite”, a precizat Hagi.

În ceea ce privește rezultatele dezastruoase înregistrate cu FC Viitorul în preliminariile Ligii Campionilor, Gică Hagi a dat vina pe ”ritm și intensitate”.

Asta în condițiile în care, cu câteva luni în urmă, susținea că jucătorii români nu sunt cu nimic mai prejos decât cei din vestul Europei.

”E fotbal, suntem oameni, e o perioadă mai grea. Dovadă că nu am fost pregătit de un challenge atât de mare precum a fost cel european. România nu e pregătită de a se bate în Europa. Suntem depășiți, fotbalul românesc e depășit de ritm și de intensitate”, a conchis, supărat, Gică Hagi.

După acestea, Gică Hagi l-a luat în colimator pe finul său, Gigi Becali: ”Preşedintele de la Steaua sau patronul sau cel care bagă bani îmi dă şi lecţii de Academie acum. Eu zic să-şi vadă de ale lui, că are el multe şi să mă lase să-mi văd eu de ale mele. Dacă a ajuns Gigi să-mi spună ce decizii iau eu… Gigi să-şi vadă de ale lui. Cu tot respectul! Eu nu m-am băgat, nu mă bag, nu mă interesează. M-a avut în casă şi m-a pierdut”.

Hagi a continuat atacul la Becali: ”Şi dacă vorbim de fotbal, cred că nici în două, trei vieţi nu o să se priceapă mai bine decât mine. Ca dovadă că el cumpără de la mine. Eu produc şi el are jucători de la mine. Şi l-am şi bătut, iar aia doare rău de tot. Să şi dau, să şi bat? Aoleu! Pe el şi pe toţi prietenii lui”

