Hagi și-a făcut planul de achiziții: ”Căutăm astfel de jucători!”. Gică Hagi a vorbit despre intențiile sale în perioada de mercato, dar și despre primele cu care-și va recompensa fotbaliștii pentru titlu.

Viitorul va încasa milioane de euro din drepturile tv și din participarea în Liga Campionilor, dar Hagi tot nu se gândește decât la promovări de jucători sau aducerea unora liberi de contract, care să nu necesite investiții prea mari.

Hagi și-a făcut planul de achiziții: „Așa vom aduce și acum!”

„Noi am transferat jucători liberi. Am ajuns la acest succes cu jucători veniţi tot timpul liberi de contract. Nu am avut bani de transferuri. Doar în iarnă am făcut un sacrificiu pentru Neluţ Roşu. Așa vom aduce și acum. Căutam jucători care rămân liberi, care sunt talentați și care să fie importanți pentru noi. Trebuie să se plieze pe stilul nostru.

Știm ce tip de fotbaliști ne dorim. Căutam să vedem cine rămâne liber de contract. Sper să găsim jucători care să ne ajute să fim mai buni.

Am avut buget de play-out. Primele pentru titlu vom încerca să fie pe măsură. Jucătorii au şi bonusuri, dar avem şi prime de obiectiv”, a spus Hagi la TV Digi Sport.