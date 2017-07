Simona Halep și Angelique Kerber luptă umăr la umăr la Wimbledon pentru prima poziție în clasamentul mondial. Karolina Pliskova stă la pândă și privește cu degetele încrucișate meciurile pe care cele două rivalele le vor disputa în optimile de finală ale celui de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului.

Chiar dacă a fost eliminată în turul secund de la Londra, jucătoarea din Cehia mai speră să le devanseze pe Kerber și pe Halep și să urce pe locul 1.

Simona mai are încă doi pași până la semifinale, obiectiv ce i-ar permite să viseze la locul 1, cu condiția însă ca Angelique Kerber să nu se califice în finală.

În optimi, Halep o întâlnește azi, de la ora 15:00, pe bielorusa Victoria Azarenka, iar Angelique Kerber se duelează cu spaniola Garbine Muguruza.

Scenariile WTA Insider pentru numărul 1 mondial:

No.1 Angelique Kerber

No.2 Simona Halep

No.3 Karolina Pliskova

