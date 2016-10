Handbal. Ambros Martin: ”Îmi doream să antrenez o echipă națională foarte bună pe drumul către JO”

Ambros Martin, noul selecționer al echipei feminine de handbal a României, a declarat, miercuri, cu prilejul prezentării sale oficiale, că își dorea foarte mult o experiență ca selecționer și să atace o calificare la Jocurile Olimpice, unde nu a reușit să ajungă din postura de jucător.

”Sunt pregătit să-mi îndeplinesc una dintre dorințele mele din cariera de antrenor, să am șansa de a pregăti o echipă foarte bună națională pe drumul către Jocurile Olimpice. Sunt antrenor de club și am câștigat tot ce se putea, dar de câțiva ani îmi doresc să antrenez și o echipă națională, pentru că doresc și aici rezultate foarte bune și să ajung la Olimpiadă. Ca jucător nu am ajuns acolo, dar am șansa acum ca antrenor. Sunt pregătit să antrenez în această perioadă naționala României, o combinație de talente uriașe și jucătoare de top și cu experiență”, a declarat Ambros Martin, care a a câștigat Liga Campionilor ca jucător cu Portland San Antonio (2001) și Cupa Cupelor (2000), iar ca antrenor Liga Campionilor în 2013 și 2014 cu Gyor.

Tehnicianul spaniol a declarat că el cunoaște destul de bine handbalul feminin din România, mai ales că în primăvară echipa Gyor a a pierdut finala Ligii Campionilor cu CSM București. ”Când am fost antrenor la Itxako am înfruntat multe echipe românești și am avut mult de suferit. Știu multe lucruri și mai ales după ce am jucat finala Ligii Campionilor cu CSM București. Am senzații foarte bune despre jucătoarele române, pentru că am colaborat foarte bine cu trei dintre ele la Itxako. Sper că și la națională va fi la fel”.

Ambros a avut miercuri dimineață o primă întâlnire cu jucătoarele tricolore, pe care le va însoți la turneul internațional din Olanda programat de joi până sâmbătă: ”Fețele spun mai mult decât orice cuvinte și eu am văzut fețe zâmbitoare și asta este foarte important pentru mine. Trebuie să ne bucurăm de această echipă și de drumul către calificare. Vom face totul, dar importante sunt și emoțiile jucătoarelor. Voi avea pe internet toate informațiile despre meciurile de campionat, despre jucătoare, despre cluburi. Știu majoritatea jucătoarelor, cluburilor, dar am nevoie și de mai multe informații”.

România are o grupă dificilă la Campionatul European 2016 din Suedia, cu Norvegia și Rusia printre adversare, dar pentru Ambros e devreme încă să vorbească despre un obiectiv: ”Când naționala are meciuri sau stagii, sunt alături de jucătoare, am primit susținerea clubului meu și nu va fi o problemă. La CE 2016 avem o grupă dificilă, dar vom face pas după pas. Voi prezenta jucătoarelor ideile mele, filozofia mea de joc, planul de joc și vom vorbi apoi și despre adversare.”

La speculațiile că unii fani unguri nu văd cu ochi buni preluarea naționalei României, Martin Ambros a precizat că nu dorește decât să-și ducă la îndeplinire un vis ca antrenor: ”Îi iubesc pe fanii unguri, m-au susținut, dar ce se întâmplă nu este frumos. Nu fac asta împotriva cuiva, o fac pentru că asta simt și îmi doresc și nimic altceva. Dacă am rănit anumite sensibilități, îmi pare rău, dar nu asta a fost intenția mea. Naționala Ungariei a avut posibilitatea să mă ia, dar s-a decis pentru un alt antrenor, respect asta total și acum a venit o altă șansă și nu putea spune nu”.

Steluța Luca, vicepreședinte al FRH, a salutat venirea spaniolului Ambros Martin la cârma naționalei feminine: ”Are un CV impresionant și dacă nu e suficient pot spune câteva cuvinte, pentru că l-am cunoscut ca jucătoare și ca antrenoare. Ne-am duelat de câteva ori. Ce mi-a plăcut la Ambros este că și-a pus amprenta pe sistemul defensiv, după aceea pe atac. Eu cred că jocul de handbal se câștigă pe jocul de apărare. Este un antrenor cu niște calități deosebite, atât în teren, cât și în afara lui. Îi doresc mult succes la naționala feminină. După stilul scandinav, unde fetele au lucrat cu plăcere cu Tomas Ryde, acum avem un stil spaniol și sper ca fetelor să le fie de bun augur și acest stil și să le ducă spre performanța pe care și-o doresc. Bun venit Ambros și mult succes!”