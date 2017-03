Handbal. Dedu vrea adversari de top pentru România: „Trebuie să jucăm cu cei mai buni!”

Alexandru Dedu vrea adversari de top pentru România. „Trebuie să jucăm cu cei mai buni!”, anunţă preşedintele Federaţiei Române de Handbal.

Naţionala feminină de handbal a României va susţine două meciuri de verificare cu reprezentativa similară a Spaniei, pe 17 și 19 martie (ora 18,45, respectiv ora 16,00), în Sala Dinamo din București.

„Continuăm aceeași politică. Dacă vrem să fim printre cei mai buni, trebuie să jucăm cu cei mai buni. Spania este o echipă foarte puternică și trebuie să testăm fetele din noua generație în compania unor adversari de top. Îmi face o mare plăcere că Martin Ambros se gândește pe termen lung, la viitorul echipei naționale. Sper să fie două meciuri-test utile și cu concluzii clare la finalul lor”, a precizat președintele FRH, Alexandru Dedu, citat de Agerpres.

Pentru aceste două partide, selecționerul Martin Ambros nu a apelat la câteva jucătoare de bază, care au evoluat constant în ultimul timp în echipa națională, cum ar fi Cristina Neagu, Eliza Buceschi, Gabriella Szucs, Florina Chintoan sau Melinda Geiger, dar nici la Oana Manea sau Paula Ungureanu, ultimelor două fiindu-le respectată decizia de a se retrage din prima reprezentativă.

5 din cele 22 de jucătoare provin de la Corona Brașov, același număr provenind și de la Dunărea Brăila.

Interesant este că la doar 28 ani, extrema Nicoleta Dincă este veterana lotului. „Eu am aflat chiar cu surprindere că sunt cea mai în vârstă, dar mă bucur enorm că am revenit la echipa națională. Este un lucru deosebit pentru noi personal și pentru club că suntem cinci fete de la Corona la lot. Cei din conducere își doresc un proiect serios și, de ce nu, Corona ar putea călca pe urmele Oltchimului și să devină nucleul echipei naționale”, a declarat extrema formației brașovene și a echipei naționale.

Vicecampioană mondială universitară anul trecut, centrul Andreea Pricopi (23 ani) are șansa de a debuta ca titulară la prima reprezentativă.

„Este o convocare surpriză, mai ales că am avut o perioadă în care am fost accidentată. Am abia 23 ani, mai am multe de învățat, mai ales pe acest post de centru, dar sunt convinsă că sunt suficient de matură să îmi câștig locul în echipa națională. Sunt două meciuri grele cu Spania și sper să facem o figură frumoasă. Fetele mi-au vorbit frumos de Martin Ambros, vine cu o nouă mentalitate, lucrează la psihicul jucătoarelor și te ajută să te motivezi singură”, a afirmat Andreea Pricopi.

Denisa Dedu, înlocuitoarea Paulei Ungureanu

După retragerea Paulei Ungureanu, Aureliei Brădeanu și a Oanei Manea, portarul Denisa Dedu consideră că noua generație trebuie să demonstreze acum că poate înlocui cu brio handbalistele consacrate.

„Vor fi două meciuri de pregătire foarte utile. Spania are un stil aparte, cu o defensivă solidă și e bine să jucam contra lor. La Europene și Mondiale întâlnim mereu echipe cu stiluri de joc diferite de al nostru și trebuie să ne pliem pe asta. Este o responsabilitate mai mare pe fetele tinere după retragerea celor cu experiență, dar nu trebuie să punem presiune. Dacă vom munci din greu, sunt sigură că vom face față la acest nivel”, a spus Denisa Dedu.

Lotul României pentru dubla cu Spania:

Portari: Denisa Dedu (Corona), Yulia Dumanska (SCM Craiova), Elena Voicu (Dunărea Brăila)

Extreme stânga: Ana Maria Iuganu (CSM Roman), Andreea Chiricuță (Danubius Galați), Nicoleta Dincă (Corona)

Interi stânga: Gabriela Perianu, Bianca Tiron (ambele Dunărea Brăila), Cristina Zamfir (SCM Craiova), Bianca Bazaliu (CSM București)

Centri: Mădălina Zamfirescu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (U Cluj), Andreea Pricopi (Corona)

Interi dreapta: Laura Popa (U Cluj), Alina Ilie (Unirea Slobozia), Ana Maria Drăguț (HC Zalău)