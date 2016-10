Handbal feminin. Președintele FRH, Alexandru Dedu, a dezvăluit motivele înlocuirii lui Tomas Ryde

Alexandru Dedu, președintele Federației Române de Handbal, a explicat înlocuirea suedezului Tomas Ryde, cel care a condus naționala feminină de handbal a României în ultimele 16 luni, cu spaniolul Ambros Martin, ultima oară antrenor la Gyor.

”După Olimpiada de la Rio, nici eu și nici Ryde nu am fost multumiți de rezultat și în urmă cu niște zile am luat hotărârea să ne oferim unul altuia alte șanse și alte perspective.

Îi mulțumim pentru tot ce a realizat pentru România, bronz mondial și calificare la Olimpiadă, dar mergem mai departe și soluția noastră, mergând pe filosofia pe care o avem, este să avem în curtea noastră unul dintre cei mai buni antrenori din lume.

Suntem foarte bucuroși că am realizat acest lucru. Am avut o discuție foarte serioasă cu Tomas, am analizat plusurile și minusurile și de comun acord am decis ca dânsul să își valorifice oportunitățile din viața de business, iar noi să avem o altă alegere, un alt drum.

Nu e momentul să discutăm despre implicarea lui Tomas Ryde. Nu pot decât să spun că îi mulțumim din suflet pentru rezultatele obținute și că îi urăm succes de acum încolo”, a explicat Alexandru Dedu la Dolce Sport.

Alexandru Dedu: ”Ambros Martin are contract patru ani”

Președintele FRH a adăugat: ”Sunt foarte bucuros că antrenorii unor echipe, poate cele mai bune din lume, sunt antrenorii echipei naționale a României.

Ambros Martin are un contract pe patru ani, cu obiectiv calificarea și reprezentarea României cu cinste la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 2020″..

Ambros Martin este antrenorul echipei maghiare Gyor şi a fost desemnat cel mai bun tehnician al lumii în 2013 şi 2014.

Spaniolul în vârstă de 48 de ani a câştigat Liga Campionilor de două ori. El a mai pregătit formaţia spaniolă Itxako, cu care a jucat, de asemenea, o finală de Liga Campionilor în 2011.