Handbalista Cristina Neagu a făcut baschet! A fost la meciul Stelei, care a făcut spectacol în meciul cu BC Timișoara

Handbalista Cristina Neagu a făcut baschet! E a fost la meciul Stelei, care a făcut spectacol în meciul cu BC Timișoara, de miercuri. Cu o singură victorie în grupa 1-6, roș-albaștrii au condus de la un capăt la altul disputa cu bănățenii. Sub privirile Cristinei Neagu, roș-albaștrii au fost fără greșeală la aruncările de la distanță, iar adversarii au punctat doar la impresia artistică. Noile achiziții Otasevici si Diaz au reuşit faza meciului. Citește și... Fost campion mondial de snooker, anchetat din cauza pariurilor. Ce i se reproșează lui Stuart Bingham ”Acum foarte mulți ani am cochetat și cu baschetul. Dar, acum am venit doar ca să mă uit și nimic mai mult”, a spus Cristina Neagu. Autori a 14 coşuri de trei puncte, steliştii au câştigat fără drept de apel, cu 95-67. Malesevici şi Runkauskas cu 19, respectiv 17 puncte, au fost cei mai buni marcatori ai Stelei. Pentru Steaua a fost a 13-a victorie din cele 17 dispute cu BC Timișoara. Trupa lui Jukka Toijala a înregistrat al 14-lea succes din acest sezon al Ligii Nationale.

Analiza antrenorului Toijala

Jukka Toijala, antrenorul Stelei CSM EximBank, analizează a doua victorie stelistă din Top 6 pe teren propriu, la capătul celei mai bune prestații ofensive a roș-albaștrilor din ultimele două luni, cu 95 de puncte înscrise în 40 de minute:

“Cred că astăzi am jucat ambele faze destul de bine. Am încercat să simplificăm lucrurile și cred că ofensiva noastră a fost mai bună astăzi, față de precedentele partide. Timișoara nu a avut aceeași energie, poate și din cauza faptului că a jucat duminică, împotriva Clujului, și este normal să apară oboseala. Sper că am înțeles că trebuie să jucăm faza defensivă bine pentru a câștiga meciuri.

Uneori, ofensiva te ajută mai mult și marchezi așa cum am făcut noi astăzi – am punctat bine din afara semicercului (14 triple, 58% reușite) – dar, categoric, trebuie să facem mereu joc defensiv bun. Pentru că am pus accent în mod special pe detaliile de la finalizare, trebuie să spun că sunt mulțumit de faptul că am văzut niște rezultate astăzi. Fizic, este dificil, pentru că ne lipsesc niște jucători, iar ceilalți au acumulat multe minute din cauza indisponibilităților.

Meciul următor vine peste doar două zile. Levi a ieșit devreme din joc, dar a doua repriză a fost puțin mai lejeră din punct de vedere fizic. Ne vom antrena și vom fi gata pentru meciul cu U BT”.

Alte rezultate din etapa a 3-a din Top 6, a 26-a a sezonului

BC Pitești – CSM Oradea 76-86

U-BT Cluj – BC Sibiu 92-76

