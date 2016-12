Naţionala României debutează luni, de la ora 21:45 (TVR), cu Norvegia, în Grupa D a Campionatului European de handbal din Suedia. Prima reprezentativă condusă de Ambros Martin a plecat abia duminică dimineaţa spre Helsinborg, oraşul în care va disputa meciurile cu Norvegia, Rusia şi Croaţia, informeză Mediafax.

‘Suntem pregătite, mâine începe turneul. Debutăm împotriva Norvegiei, va fi un meci foarte greu, e o echipă pe care am bătut-o rar în ultimii 15 ani. Ne-am pregătit cât am putut noi de bine şi vrem să obţinem puncte. Privind lucrurile pe hârtie, important este să accedem în grupele principale. Însă avem o grupă foarte grea, pentru că Norvegia şi Rusia sunt extrem de puternice, iar Croaţia are o echipă foarte bună. Obiectivul este acum accederea în grupele principale.

Neagu nu crede că România poate câștiga titlul continental

Oamenii au aşteptări mari de la echipa noastră, ştim. Însă după Olimpiadă s-au schimbat multe lucruri. Echipa s-a schimbat, antrenorul la fel. Avem un antrenor care a venit cu idei noi, pe care încercăm să le asimilam. Sigur că ne dorim să ne întoarcem cu medalii, deşi nu cred că putem câştiga aurul. Din punctul meu de vedere, e o problemă că am plecat cu o zi înainte şi cu noaptea în cap. Vom calatori 12 ore, iar maine vom avea meci. Este obositor. Insa nu eu am hotarat acest lucru. Trebuie sa-i intrebati pe cei care au cumparat bilete. Mi-ar fi placut sa plecam mai devreme, sa ajungem in timp util si sa fim mai relaxate”, a spus Cristina Neagu pentru Sport.ro.

România are trei absenţe foarte importante pentru Campionatul European din Suedia. Valentina Elisei, Camelia Hotea şi Ana Maria Tănăsie nu vor putea evolua la turneul final care a debutat duminică. Mai mult, Aurelia Brădeanu s-a retras din prima reprezentativă după Trofeul Carpaţi.

Naţionala lui Martin Ambros va disputa primul meci, luni, 5 decembrie, împotriva Norvegiei, de la ora 21:45.