Exilat la Dinamo II, în Liga 3, pentru că a refuzat să-și prelungească înțelegerea scandentă în vara anului viitor, Harlem-Eddy Gnohere ar putea reveni curând sub comanda lui Ioan Andone, antrenorul echipei de seniori a clubului din Ștefan cel Mare. Până atunci, însă, fotbalistul poreclit “Bizonul” a jucat vineri pentru Dinamo II, care a remizat cu Înainte Modelu (2-2).

“Bizonul s-a mișcat foarte bine, a arătat determinare. Probabil că într-un viitor foarte-foarte scurt va reveni la prima echipă. Totul depinde de el, trebuie să se liniștească, mai ales mental, după tot ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni. El este un jucător important pentru noi și va reveni la prima echipă indiferent dacă va semna sau nu prelungirea contractului. Repet însă, totul depinde numai de el. Când va fi numai cu gândul la Dinamo, când se va liniști mental îl așteptăm să revină”, a declarat Ionel Dănciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, pentru Digi Sport.

“Totul merge bine, deocamdată. Aşa cum am zis, această sancţiune pe care am primit-o trebuie să o iau aşa cum e, fără să comentez, o accept, muncesc mult şi, aşa cum am zis, încerc să revin la prima echipă. Nu este dificil, am aceste probleme personale, iar acum trebuie să muncesc pentru a putea reveni la prima echipă”, a afirmat și Harlem-Eddy Gnohere.

FOTO: Vlad Chirea