Harry Redknapp a recunoscut că „jucătorii mei pariaseră pe meciul în care jucau!”. Cunoscutul manager englez, care a lucrat la Tottenham, West Ham, Southampton sau QPR, este ultimul nume important prins în deja celebra anchetă care face victime în Anglia. Primul prins cu mânța-n sac a fost Sam Allardyce, care a fost nevoit să demisioneze de la cârma naționalei Angliei.

Redknapp (69 de ani), acum consilier la echipa australiană Central Coast Marines, le-a dezvăluit jurnaliștilor britanici că știe cazuri în care chiar jucătorii săi evoluau „ciudat” în partide pe care pariaseră. Redknapp s-a oferit să dea o „mână de ajutor” unui „fond de investiții” care dorea să dețină drepturi federative asupra unui jucător, lucru interzis de regulamente.

„La acel meci ne-au ucis!”

Federaţia de Fotbal din Anglia le-a interzis fotbaliştilor să parieze pe meciurile în care sunt implicaţi direct, iar managerii echipelor sunt obligaţi să raporteze către oficialii forului englez orice abatere de la regulament. Redknapp, în vârstă de 69 de ani nu a facut-o pentru că, susţin jurnaliştii de la The Telegraph, acesta credea că nu este deloc neregulamentar ca jucătorii săi să facă acest lucru. Ziariştii britanici nu au reuşit să afle de la fostul manager din Premier League nici despre ce jucători este vorba dar nici meciurile pe care aceştia ar fi pariat.

“La acel meci ne-au ucis, ne-au măcelărit pur şi simplu. La pauză am scos un jucător şi am introdus altul şi toţi se uitau ciudat la mine pentru că eu habar nu aveam că ei pariaseră. Ei ştiau exact ce urma să se întâmple şi din acel motiv jucaseră aşa”, le-a spus Redknapp jurnaliştilor de la The Telegraph.

„Trebuie să fac ceva cu banii mei, nu?”

Redknapp s-a întâlnit cu jurnaliştii sub acoperire ai cotidianului britanic pe 6 iulie, în ziua meciului dintre Ţara Galilor şi Portugalia, una dintre semifinalele Campionatului European din 2016 şi a discutat şi despre posibilitatea ca un fond de investiţii să deţină drepturi federative asupra unui jucător, ca terţă parte, lucru interzis de regulamentele FIFA şi UEFA.

“Bineînţeles că vă pot ajuta. Dacă voi fi implicat în alegerea jucătorilor, atunci nu mă deranjează să îmi investesc şi eu banii în această afacere şi să deţin chiar o parte din ea. Trebuie să fac ceva cu banii mei, nu?” a mai spus Redknapp, conform The Telegraph.