Tenismenul Horia Tecău se află în România, unde se pregăteşte pentru turneele de la Viena (23-30 octombrie) şi Paris (31 octombrie – 6 noiembrie).

Horia Tecău, care, împreună cu Florin Mergea, a obţinut medalia de argint în proba de dublu, la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro (Brazilia) a vorbit despre accidentarea suferită cu doar două zile înaintea debutului turneului US Open.

„Accidentarea am suferit-o cu două zile înaintea începerii turneului de la US Open, am făcut un RMN atunci, se vedea o inflamație foarte mare pe metatarsianul 4. În fiecare săptămână am tras de mine, simțeam oboseala, dar am tot forţat și mă motivam, pentru că fiecare meci, fiecare zi era foarte importantă”, a spus Horia Tecău pentru Dolce Sport.

La US Open, în proba de dublu, Horia Tecău şi colegul său, olandezul Jean Julien Rojer, s-au oprit în optimile de finală.

Horia Tecău a stat acasă patru săptămâni

Despre această perioadă de pauză pe care a fost obligat s-o ia, Horia Tecău a mărturisit: „Cred că nu am mai stat acasă patru săptămâni de când aveam opt ani. Îmi doresc să particip şi la Viena, şi la Paris, să facem puncte pentru Turneul Campionilor, dar cel mai important lucru pentru mine, pentru cariera mea este să mă refac complet”.

Turneele de la Viena şi de la Paris sunt ultimele înaintea Turneului Campionilor, competiţie care va debuta pe 13 noiembrie, la Londra (Anglia). .

Turneul de categorie ATP 500, de la Viena, va avea avea loc între 24 și 30 octomrie. Cel de la Paris face parte din categoria Masters și va începe pe 31 octombrie. Turneul de la Paris este ultimul test înaintea Turneului Campionilor, care va începe pe 13 noiembrie, la Londra.