Hot Chocolate Race, un start dulce pentru sezonul RUNFEST 2017

Pe 8 aprilie, alergatorii sunt invitati la o competitie noua si distractiva in parcul Herastrau.

Primavara ne deschide pofta de miscare, de explorat natura abia trezita la viata si de petrecut cat mai mult timp in aer liber alaturi de cei dragi. Bucuria este cu atat mai mare cu cat nivelul endorfinelor este mai ridicat.

Echipa MPG si-a propus sa contribuie la cresterea nivelului de fericire si sa deschida sezonul RUNFEST cu o tematica “dulce” si niste curse atractive de alergare. Astfel, pe 8 aprilie 2017 va organiza prima editie a competitiei Hot Chocolate Race 10/5 k, un eveniment care rasplateste dorinta de miscare a concurentilor cu ispite dulci.

Traseele concursului vor avea lungimi de 5 si 10 kilometri si vor fi desenate pe aleile parcului Herastrau, in decorul natural proaspat si colorat in nuante vii de verde. Atmosfera din zona de Start/Finish si de pe traseu este pusa la punct cu atentie pana la ultimul detaliu de catre echipa MPG, pentru a oferi tuturor participantilor o experienta placuta si memorabila.

Pentru acest eveniment sunt disponibile doua pachete de concurs, Standard si Premium. Kit-ul Premium include: numar de concurs, chip de cronometrare (doar pentru cursa 10 km), vesta polar, inscriptionata cu numele evenimentului Hot Chocolate Race 10/5 k, medalie de finisher si un delicios Chocolate Box. Efortul alergatorilor va fi rasplatit prin ispite dulci oferite in Chocolate Box: o delicioasa bautura preparata din ciocolata calda, o portie de fructe proaspete, diverse sortimente de biscuiti si napolitane, garnisite cu un toping savuros de ciocolata.

Totodata, in aceste pachete sunt incluse toate serviciile oferite de echipa MPG si partenerii sai in cadrul evenimentului, la un standard superior, care constau in: amenajarea si marcarea traseului, cronometrare, puncte de alimentare si hidratate, echipa medicala si ambulanta, interventii de urgenta, garderoba si vestiar, foto si video, DJ in zona de Start/Finish si muzica pe traseu, precum si o zona de relaxare cu surprize oferite de sponsorii competitiei. Castigatorii cursei de 10 km vor fi rasplatiti cu premii atractive.

Inscrierile sunt deschise pe www.runfest.ro, iar pentru a va inregistra click aici.