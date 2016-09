Ienei îi răspunde lui Hagi: ”E destul de neplăcut. O să vadă și el când…”. Nea Imi crede că ”Regele” mai spune și prostii la televizor / VIDEO

Emeric Ienei (79 de ani) a comentat afirmațiile lui Gică Hagi (51 de ani), care l-a inclus printre antrenorii care s-au ”folosit” de el, adică un tehnician pe care ”Regele” susține că l-a ținut în spate, făcându-l mare.

”Nu mă atinge ceea ce a spus Hagi. E destul de neplăcut, dar nu mă afectează. Când o să-l întâlnesc, o să-l întreb dacă l-am ajutat sau nu în carieră. Să-i zic: «Bravo, măi, Gică!». O să vadă și el când o să aibă jucători care o să uite de el! Respectivul o să plece să joace în străinătate și n-o să spună nimic de Hagi. Normal că jucătorul se folosește de antrenor și invers. În ce proporții, istoria rămâne să arate. Poate că a fost o greșeală de interpretare din partea lui. El mai face greșeli de-astea, la televizor! Nu e cazul să facem o problemă din asta. Repet, nu ma deranjează. Mie nu mi-a făcut echipa Hagi. Nici mie, nici altora antrenori, din câte știu. Dar că era jucător mare, asta știe toată lumea. Eu l-am mai și criticat, după anumite jocuri”, a declarat Ienei, pentru ”Libertatea”.

IATĂ CE A SPUS HAGI, LUNI SEARĂ:

”Șansa mea au fost antrenorii. Eu am avut antrenori. Mentori, antrenori are m-au crescut. Iar care a făcut cel mai mult pentru mine a fost Lucescu. În afară de nea Ioji (n.r. – Bukossi)! Nea Ioji la Constanța, că m-a descoperit, că mi-a zis ce tre să fac și nea Mircea, când eram nimeni! Un copil care a debutat de trei meciuri în Divizia A. Două meciuri cu Farul, la Bacău, 3-0, 2-0, le-am pierdut pe amândouă. N-am dat nicun gol. Al treilea meci a venit să mă vadă, pe Ghencea. O repriză Și am făcut recital, m-a văzut, direct la echipa mare. M-a crescut. Știți ce am făcut un an de zile? Am cărat mingile, tată! Am cărat bagajul cu masorul, eu eram cu ei (n.r. – când s-a aflat că Ianis, fiul lui, i-a cărat sacoul lui Kovacs, la tineret, Gică a sărit ca ars)! Mă băga, mă ținea, pentru că m-a adaptat cu atmosfera echipei mari. Și mi-a zis: «Tu vei fi decarul! Eu te cresc pe tine!». Așa trebuie să facem. Și atunci clădim, putem să construim. Până nu, eu zic că nu! El a fost șansa mea, a vieții mele! El a fost pe timpul ăla! După aia, ceilalți au profitat de mine! Nea Ioji și nea Mircea. Restul, au profitat de mine! Restul, eram eu bun, după aia! Eram prea bun, dădeam goluri, eram tare. Și atunci, restul, au fost… Dar înainte? Un copil are nevoie de tată, are nevoei de de mentor! Profesor. Ca să fie susținut… Eram al dracu pe teren. Eram al dracu! Aveam ce au bărbații!”.

VIDEO – INTERVALUL 27.45 – 29.20!