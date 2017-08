Ilie Dumitrescu a povestit la televizor cum l-a umilit pe Zagorakis! Apoi, l-a făcut mare pe ”Zagor”.

În prezent analist la Digi, fostul component al Generației de Aur a relatat cum a decurs prima zi ca antrenor la AEK Atena.

Ilie Dumitrescu (48 de ani) a povestit cum a rezolvat el însuși o situație neplăcută, pe când antrena la AEK Atena: la prima intrare în vestiar, când și-a cunoscut jucătorii, l-a scos din cabină pe Theodoros Zagorakis, pentru că acesta nu era atent și trebuia să fie un exemplu pentru colegii săi.

Se întâmpla în februarie 2004, iar peste o jumătate de an Zagorakis a fost căpitanul Greciei la Campionatul European și și-a condus naționala către câștigarea trofeului, pentru una dintre cele mai mari surprize din istoria turneului final de pe Bătrânul Continent.

„Aveam 35 de ani, am avut rezultate la Apollon Limassol și am semnat cu AEK Atena, una dintre cele mai importante echipe din Grecia, după Olympiacos și Panathinaikos. În vestiar erau 6 jucători de echipa națională, care au ieșit campioni europeni, după ce am lucrat 6 luni cu ei. Nu că ar fi ieșit campioni europeni pentru că am lucrat eu cu ei, dar făceau parte din nucleu. Printre ei, căpitanul echipei și cel mai bun jucător de la Campionatul European – Zagorakis”, și-a început Ilie Dumitrescu povestirea, în cadrul emisiunii „Digi Sport Special”.

„Când am intrat în vestiar m-am prezentat, am dat mâna cu toată lumea și am început să vorbesc despre ce am văzut la ultimele jocuri ale lor și despre cum văd eu relația cu ei, ce vreau să implementez din punct de vedere tactic la echipă. Zagorakis stătea picior peste picior și se uita pe fereastră. I-am spus: «Zagorakis, fii, te rog, amabil, ieși puțin afară. Când o să asculți, te întorci». Și l-am scos din vestiar! L-am luat și am avut o discuție cu el și i-am spus: «Băi, Zagor, pentru mine ești tu și ceilalți, ca valoare, dar hai să ne respectăm, să ne privim în ochi’» Mi-a întins omul mâna în secunda aia și de atunci nu am mai avut probleme. A scris toată presa că l-am scos din cabină… Nici nu făcusem antrenament”, a mai spus fostul atacant al României.

I-a oferit lui Daum chiar și o „mostră” pentru cum ar trebui să poarte astfel de discuții, inclusiv în privința tonului dojenitor pe care să îl folosească în discuțiile directe.

Exemplul pentru jucătorul vizat a fost Gabriel Torje, și el aflat într-o situație deloc strălucită la prima reprezentativă – nu e convocat pentru această dublă, după ce în trecut s-a vorbit despre nemulțumiri ale staff-ului tehnic în privința sa. Fostul dinamovist s-a transferat de curând la Karabukspor, după o perioadă în care a jucat puțin la Akhmat Grozny (fosta Terek).

”Aici intervine arta de a gestiona relația cu un jucător cu personalitate. Nu cred că Alibec e o problemă. Cel mai simplu e să scoți un jucător din ecuație și nu mai ai probleme. Și cu Torje au mai fost ceva probleme, și el a fost puțin… Am nevoie de jucători cu personalitate. «Gabi, vino puțin, să stăm de vorbă. Ce înseamnă asta?». Dar cu un ton din ăsta: «Ce-nseamnă asta?»”, a explicat Ilie Dumitrescu.