Dupa Bourceanu, Golubovici, Aganovici, Toșca și Adi Popa, încă un stelist a plecat de la echipă: Robert Vâlceanu a semnat cu UTA, locul secund în liga a doua, după 19 meciuri, la șase puncte de liderul Juventus București.



Conducerea clubului UTA a ajuns duminică la un acord cu clubul Steaua pentru mijlocașul ofensiv Robert Vâlceanu. Născut pe 29 martie 1997, fotbalistul s-a alăturat efectivului pe care antrenorul Laurențiu Roșu îl conduce în cantonamentul din Spania.

Junior al Stelei, Vâlceanu a debutat în Liga I pe 15 martie 2014, într-un meci cu Gaz Metan Mediaș, când a și înscris. La sfârșitul campionatului 2013-2014, s-a bucurat de primul trofeu, titlul național.

A contabilizat 10 prezențe pe prima scenă în tricoul echipei bucureștene, unde a mai lucrat cu Laurențiu Roșu. Se întâmpla în sezonul 2014-2015, pe când antrenorul principal de azi al UTA-ei făcea parte din staff-ul lui Constantin Gîlcă. Atunci, Steaua reușea să câștige ”tripla” Campionat – Cupa României – Cupa Ligii.

Sezonul trecut, a jucat tot pe prima scenă, la FC Voluntari, adversara UTA-ei din al doilea baraj de promovare în prima ligă.

Are deja experiență internațională, jucând cu Steaua în UEFA Youth League, dar și câteva minute în Champions League. Component al loturilor naționale Under 17 și apoi Under 19 ale României.

Robert Vâîlceanu e al treilea fotbalist acontat de UTA în 2017, după Dumitru Muntean și Mevlan Adili.

Cât privește Steaua, Bourceanu și-a încheiat înțelegerea cu Steaua si a plecat în Rusia, la Arsenal Tula, Golubovici a ajuns la CSM Poli Iași, Aganovici a plecat în Cipru (ambii au fost puși pe liber), Toșca s-a transferat la Betis, în Spania, iar Adi Popa a ajuns la Reading (liga a doua britanică).