Începe un nou sezon în NBA. Startul se dă marți noapte, de la ora 2.30, între Cleveland și New York. Prezentarea celor 30 de combatante

MINNESOTA TIMBERWOLVES

Tinerețea face bine, de multe ori. Towns a încântat cu media de 17 puncte din presezon. Și Wiggins s-a înscris deja la titlul de ”Rookie of the Year” (”Debutantul Anului”). Thibodeau a dat echilibru în defensivă. Minnesota are de arătat că merită să fie în play-off.