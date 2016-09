Inedit. Cum se antrenează indienii la care joacă și Lucian Goian | VIDEO

India a devenit un „tărâm al făgăduinței” pentru mulți „elefanți” din fotbal, jucători aflați pe final de carieră, care au mers acolo pentru un ultim contract bănos. Jucătorii sunt însă foarte relaxați.

Dovada cea mai bună? Imaginile postate pe net de cei de la Mumbai City, echipa la care e legitimat și românul Lucian Goian (fost jucător la Dinamo, CFR Cluj, Astra, FC Brașov etc). Goian cel mic a fost chemat în India de Alexandre Guimaraes, antrenorul care l-a pregătit și la Tianjin Teda.

Sezonul trecut, Mumbai City a terminat campionatul pe locul 6, din opt echipe.

Our players completed the #BinChallenge. Upload your video & the best entry will win tickets to our first home game. pic.twitter.com/N4wuwPmURw

— Mumbai City FC (@MumbaiCityFC) September 3, 2016