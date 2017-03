Înmormântarea lui Vasile Turcu are loc astăzi, în jurul prânzului, la Cimitirul Băneasa. Cortegiul funerar va porni la ora 12:00 de la Capela Reînvierea, unde a fost depus vineri corpul neînsuflețit al fostului acționar al FC Dinamo.

Parastasul va fi organizat la restaurantul 4 anotimpuri, în Herăstrău.

ACTUALIZARE 12.55. Cortegiul a ajuns la cimitirul Băneasa.

ACTUALIZARE 12.13. Cortegiul funerar a plecat de la capela de la Reînvierea spre cimitirul Băneasa.

ACTUALIZARE 12.10. S-au deschis ușile capelei. Iar coșciugul cu trupul neînsuflețit a fost pus în dric. Mihai Stoica, directorul sportiv al Stelei, și fostul procurator Ioan Becali sunt prezenți. De asemenea, Cristi Borcea, fost coleg cu Vasile Turcu în acționariatul clubului Dinamo, a trimis o coroană. Borcea e încă încarcerat de pe urma Dosarului Transferurilor.



În capelă, doar cu apropiații familiei. Celelalte persoane au fost evacuate

ACTUALIZARE 12.00. Oamenii care erau în capelă au fost evacuați și ușile capelei au fost închise. Nu se știe ce se întâmpla în interior.



ACTUALIZARE 11.30. Dricul este pregătit în fața capelei. Zeci de oameni sunt adunați să-l conducă pe ultimul drum pe Vasile Turcu. Famila a amenajat două corturi lângă capelă unde a pus la dispoziție apă sucuri și cafele.

Lângă corturi au fost amplasate lămpi cu gaz pentru încălzire.

———-

Puțini oameni de fotbal au fost aseară la priveghi, Nicolae Badea, Ioan Becali, Nețoiu și Mihai Stoica. În schimb, la căpătâiul omului de afaceri au ajuns prieteni din copilărie ai celui care a fost Vasile Turcu.

Deși familia a încercat să-i înduplece pe preoți să facă slujbă, reprezentanții bisericii au refuzat, deoarece Vasile Turcu a decedat după ce a încercat să se sinucidă prin spânzurare. S-a atârnat în ștreangul făcut dintr-un cordon al unui halat de baie

Înmormântarea lui Vasile Turcu. ”Capacul coșciugului este închis”

”Nu l-a văzut nimeni cum arată, deoarece capacul coșciugului era închis”, a dezvăluit fostul impresar Dumitru Tudor, care a fost prieten foarte bun cu Vasile Turcu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprița, omul de afaceri a murit în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02.00.

În 1 martie, omul de afaceri Vasile Turcu a ajuns în stop cardio-respirator la Spitalul Floreasca, unde a fost resuscitat. Surse judiciare precizau că Vasile Turcu a fost găsit de către o persoană din familia sa, după ce a încercat să se spanzure.

Politia a deschis dosar penal in acest caz, iar săptămana trecută au fost audiați soția, menajera și șoferul lui Vasile Turcu. Potrivit unor surse judiciare, Vasile Turcu a lăsat si un bilet de adio, in care ar fi scris ca problemele financiare pe care le are sunt insuportabile.

