Înotătoarea Federica Pellegrini a ratat o medalie la Rio deoarece nu a calculat corect perioada de menstruaţie

Înotătoarea italiană Federica Pellegrini a declarat că marele ei regret pentru anul 2016 este că nu a reuşit să câştige o medalie la 200 metri la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, subliniind că acest lucru s-a întâmplat deoarece nu a calculat corect perioada în care urma să se afle la menstruaţie.

„Am reuşit să trec peste o dezamăgire atât de mare pentru că încă iubesc înotul”, a spus Pellegrini, conform Dolce Sport, care citează dintr-un interviu acordat de sportivă pentru Corriere della Sera.

„Acea finală ratată a fost singurul lucru rău dintr-un an bun. Am vorbit cu Matteo Giunta (n.r. – antrenorul) şi am înţeles că de vină a fost apropierea ciclului. Am calculat greşit şi m-am trezit că înaintea cursei eram în cel mai prost moment din punct de vedere fizic: mă simţeam ca un balansoar, cu ameţeli şi oboseală. În finală am fost complet altă persoană decât cea de cu o zi înainte. Dar nu caut scuze. S-au dus vremurile în care eram tânără. Era a patra finală olimpică, ştiam ce este în joc”, a declarat sportiva de 28 de ani.

Medaliată cu aur la JO de la Beijing din 2008 şi cu argint la JO de la Atena din 2004, Pellegrini a fost a patra la Rio, la 200 metri liber, ea fiind portdrapelul Italiei la competiţia din Brazilia.