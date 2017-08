Interviu cu jucătorul de poker Chris Moneymaker. Aflat în România, legendarul american mărturisește: ”Am jucat poker 54 de ore fără pauză”.

Chris Moneymaker se află în aceste zile în România, la invitația celor care organizează PokerStars Festival București. Americanul în vârstă de 41 de ani este jucătorul de poker intrat în istorie după ce a câștigat, cu doar 40 de dolari, Main Event-ul de la World Series of Poker – ediția 2003. Asta i-a adus o avere, 2,5 milioane de dolari, și apariția la ”Tonight Show”, a lui Jay Leno. Succesul lui Chris a fost momentul în care pokerul online a explodat. În 2005, și-a publicat cartea autobiografică ”Moneymaker: How an Amateur Poker Player Turned $40 into $2.5 Million at the World Series of Poker”, iar acum trăiește de pe urma gloriei. Chris a divorțat în 2004. Cu prima soție are o fată, Ashley, născută cu trei luni înainte ca el să dea lovitura la poker. S-a recăsătorit în aprilie 2005 cu Christina Wren, la Las Vegas.

Libertatea: Ce știi despre România?

Chris Moneymaker: Am fost aici și acum 7 ani, dar, ca să fiu sincer, nu știu mai multe decât atunci. Sper să am ocazia să vizitez clădirea mare din apropiere (n.r. – Casa Poporului). Am efectuat căutări despre ce pot vizita și am descoperit Palatul Parlamentului, unde sigur aș vrea să mă merg. Sper să pot merge, de această dată, în excursie. Asta e tot ce știu despre exteriorul hotelului în care mă aflu. În rest, cunosc pe de rost camera mea de hotel și mesele de poker. Este diferit, de această dată. La acest turneu, față de vizita de acum 7 ani, suntem într-un mall de cumpărături.

Voi, jucătorii profesiniști de poker, sunteți precum fotbaliștii și jucătorii de tenis, adică vedeți doar camera de hotel și acolo unde aveți treabă, terenul, fie masa de joc.

Am venit în București la muncă. Când sunt acasă, atunci este momentul meu de vacanță. Acasă, cu familia, cu soția… La București, m-am adaptat la fusul orar și mențin același program ca în timpul turneelor.

Cum se face că pokerul a deveni un fenomen? Ce anume produce mirajul?

Pokerul online a oferit oamenilor posibilitatea să învețe repede să facă bani, în confortul casei lor. Când am câștigat circuitul mondial (n.r. – 2003), am inspirat multă lume. E un joc pe care poți să-l înveți. Nu trebuie să fii sportiv, să ai fizic de atlet. Eu sunt (pune mâna în dreptul inimii), dar nu e obligatoriu. Poți fi oricine și poți avea succes la acest joc. Asta a pornit o mișcare în toată lumea, în SUA, în Europa, în America Latină. Și continuă să crească, în India, în China… În Rusia, va fi o explozie a acestui joc.

Care este strategia ta la poker?

Nu există o strategie, când te așezi la masa de poker. În plus, trebuie să joci toată ziua. Este o activitate pentru toată ziua. Mergi la birou pentru 8 ore, nu doar pentru câteva ore. Așa și aici. E muncă. Când te așezi la masă, treci la treabă. Eu nu am un plan dinainte stabilit. Dar, la început, îmi urmăresc adversarii. Asta fac prima dată. Nu mă implic, stau în spate și doar mă uit. Doar observ ce fac oamenii, cum reacționează, cum joacă și îmi dau seama de stilul lor, cât poker știu…





Cât ai jucat cel mai mult poker, fără să faci pauză?

La turnee joci două ore, apoi ai 15 minute pauză. Poți lua pauză oricând dorești, depinde de jocul pe care-l ai în derulare. Cel mai mult, am jucat 54 de ore fără pauză. Dar, eram mai tânăr. Acum, am îmbătrânit, am 42 de ani, nu mai fac asta. Atunci aveam 24 de ani și jucam pentru prima oară. Se întâmpla înainte să câștig titlul în circuitul mondial, Word Series of Poker. La turneul la care am jucat 54 de ore neîntrerupt, m-am calificat pentru week-end și nu aveam cameră la hotel. Așa că am rămas să joc. Cum nu aveam unde să dorm, am stat la masă!



Îi sfătuiești pe copii să joace poker?

Nu trebuie să fii jucător profesionist, ca să joci poker. Oricine poate face asta, de distracție sau ca și hobby… Eu un joc funny, în care îți îmbunătățești aptitudinile matematice și, de asemeena, este un joc de societate, sâmbătă seara, la bere, cu băieții. Copiii pot încerca să joace cu prietenii. Nu trebuie să joace pe bani, ci pentru a încerca să se distreze.

Soția ta este de acord să joci poker?

Când m-a întâlnit, știa ceea ce fac. Mă sprijină 100%. Avem o înțelegere. O parte din bani merg pentru casă: copii, taxe, totul cât să știu că este fericită. Nu-i pasă ce fac și nu mă urmărește când sunt în turnee, cât timp intră banii în casă.

Cât de mult este știință și cât este hazard în jocul de poker?

Pokerul este un joc de aptitudini. E ca șahul. Este un joc matematic în care îți calculezi ce șanse ai să primești cartea de care ai nevoie, să stabilești cât este nivelul celui pe care îl înfrunți. Dacă nu fac aprecierile corecte, ce șanse sunt ca acela din fața mea să le facă, astfel încât să acopăr și diferența mea de cotă? Sunt multe lucruri dinamice pe care trebuie să le iei în calcul, atunci când joci poker. Trebuie să citești și să studieze persoane, când poți blufa… Este matematică simplă, în final.

Dacă sunt un tip prost și sunt doar norocos, am șanse să fac o mulțime de bani din poker?

Oricine poate face bani în poker. Dar nu pe termen lung. Trebuie să muncești, să-ți îmbunătățești permanent jocul, nivelul. Jocul s-a îmbunănătățit în acești ani. Oricine poate veni și câștiga bani în poker, dar pentru a susține asta pe termen lung, trebuie muncă, implicare. Și trebuie și puțin creier!

Ce-ai face a doua zi, dacă ai pierde 2,5 milioane de dolari la poker?

Nu pun toată banca pe care o am în joc. Mereu trebuie să pui doar ce poți pierde, nu mergi foarte adânc. Astfel, nu mă afectează dacă pierd. Pentru mine, este practic imposibil să pierd o asemenea sumă. Nu aduc atâția bani la masa de joc, nu supun familia mea la un asemenea risc. Regula este că trebuie să mizezi doar ce îți poți permite.

Spune-mi ceva important sau distractiv despre tine, dar pe care nu-l găsesc pe google…

Am fost sportiv, am jucat fotbal. Eram bun, aveam un nivel excelent, chiar. Am jucat în echipe competitive. Când îmbătrânești, nu mai poți face față. Am încercat să joc fotbal, în prima ligă de fotbal de la mine, dar nu a mai mers. Eram contra unor puști de 18 ani, iar eu aveam deja 40 de ani. Îmi place Messi, dintre cei de acum, și îmi plăcea Pele, dintre foști. Pe vremea mea, era rivalitatea Maradona – Pele.