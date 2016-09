Andone a explicat de ce i-a dat banderola lui Nistor și i-a dat replica stelistului Toșca: ”Lui îi joacă minte feste. Se ruga să vină aici”

Ioan Andone, antrenorul lui Dinamo, a tras concluziile, la Dolce, după victoria cu CSM Poli Iași, scor 3-1.

”Am făcut o partidă bună, cu toate că am avut 4 schimbări față de meciul de la Tg. Mureș. Sunt mulțumit de Marici și Nemec, ei trebuie să se acomodeze ușor-ușor. Am avut ceva probleme în a doua repriză, pentru că ei au schimbat în 4-4-2. Mai avem probleme pe care trebuie să le rezolvăm.

”Nistor rămâne căpitan”

Nistor va rămâne căpitan. E român, poate să vorbească și cu arbitrii, poate să-și încurajeze colegii. I-am explicat și lui Palici decizia mea. Nistor a mai fost căpitan și la Pandurii. Cel puțin doi ani rămâne aici, vrea să câștige trofee cu Dinamo.

Nemec nu se aseamănă cu Gnohere, asta ne obligă să ne schimbăm jocul de atac. Dacă Gnohere e cu gândul la Dinamo, eu mereu îmi doresc jucători buni. Vom vedea ce se va întâmpla zilele viitoare”, a declarat Andone la Dolce Sport.

”Să nu mă jignească Toșca!”

Replică pentru Toșca: ”Lui Toșca o să-i aduc persoana care mi-a spus că vrea să vină la Dinamo. Să nu vorbească astfel despre mine”.

”Este cineva care mi-a zis că Toșca se roagă de el să vină la Dinamo. Oricând îi pun în față persoana de care se ruga să vină să joace la Dinamo. Când vrea! Îi joacă lui mintea feste. El încă este un copil, pus de alții să vorbească. Știe că el ne-a căutat, nu eu pe el. Eu nu vorbesc cu niciun jucător, înainte de a-l aduce la club, nu e problema mea. M-a și jignit, o să am un dialog cu el între patra ochi. O să-i aduc și persoana cu care a vorbit, să vedem dacă e. Eu am întrebat acea persoană dacă a făcut vreo glumă și a spus că nu. Toșca să-și vadă de treaba lui! Era într-un moment delicat la Steaua, că nu juca, iar oricine vrea să plece când nu joacă, putea să aibă și 15 contract! Nu încep eu să mă cert cu el. Nu are voie să jignească, eu nu l-am jignit”, a declarat Andone la finalul partidei cu Poli Iași.