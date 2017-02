Ioan Andone nu-l iartă pe Adrian Mutu, cel pe care ”Fălcosul” în acuză că nu l-a susținut deloc. Antrenorul demis după ce Dinamo a pierdut cele două partide de la reluarea camipionatului, 1-2 cu Viitorul și cu Concordia Chiajna.

„Despărțirile sunt frumoase, sunte emoții mari, la derby-urile cu Steaua nu aveam emoții atât de mari. Le-am făcut o analiză, le-am spus că a fost vorba și de foarte mult ghinion. Le-am vorbit totul pe față, am spus tot adevărul. Fotbalul uneori e nedrept. Le-am zis că sunt pregătiți, încă pot obține toate cele trei obiective, depinde doar de ei. E grea despărțirea, dar ce vină au jucătorii? E greu, dar și eu am fost jucător și m-am despărțit de 7-8 antrenori.

Eu am vrut să se uite toți la mine, nu am vrut să-i văd cu capul în pământ. Nu aveam nimic să ne ascundem.

Am vorbit cu Negoiță și i-am zis că dacă el crede că face mai multe cu altul, e treaba lui. Eu aș fi vrut să rămân, dacă eram dorit. Dar am plecat pentru că am vrut eu, însă au fost piedici mari care mi-au fost puse. Poate acum se va implica mai mult Mutu. Cât am fost eu, nu s-a implicat deloc. Pune-mă pe mine ca director general la club ca să-i arăt cum se face treaba asta. El nu cunoaște nici antrenorii de la juniori. El încă e jucător, nu e conducător. M-am bucurat când am auzit că va veni Cosmin Contra” , a declarat Ioan Andone pentru Dolce Sport.

Dinamo îl va prezenta oficial, joi, pe noul antrenor, Cosmin Contra.

Pițurcă: ”Mutu n-a făcut deloc bine echipei”

Și Victor Pițurcă a pus tunurile pe Adrian Mutu. „Sunt surprins că un antrenor cu experiența lui Andone este schimbat în acest moment, dar este problema celor care conduc echipa. Cert este că tot ce s-a întâmplat de când a venit Mutu nu a făcut deloc bine clubului, echipei. Iată unde a ajuns Dinamo.

A fost o strategie greșită de marketing, s-au vândut jucătorii când nu se impunea acest lucru. Dinamo este un club mare și are capacitatea de a-și reveni, chiar dacă în aceste condiții e foarte greu să prindă play-off-ul.

Dacă va veni Contra, nu va fi simplu pentru el să preia echipa acum. Îl cunosc foarte bine, mi-a fost elev atâția ani la echipele naționale, are deja o experiență în fotbalul românesc. Este un antrenor bun, să vedem cum se va descurca. Este o experiență foarte periculoasă, dar eu cred că poate să facă treabă bună la Dinamo. Însă, îmi pare rău de Andone, e prietenul meu și pleacă pe ușa din dos. Nu merita acest lucru” , a declarat Victor Pițurcă pentru Dolce Sport.