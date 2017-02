Ioan Andone a plecat de la Dinamo. ADiscuţia decisivă între tehnicianul „câinilor roşii” şi Ionuţ Negoiţă, finanţatorul grupări roş-albe, a avut loc marţi seară.

ACTUALIZARE, 14 FEBRUARIE, 21.05: „Am ajuns la un acord de reziliere pe cale amiabilă. Fără clauze. Asta e, niciodată nu poţi să ştii ce-mi va rezerva viitorul. Le doresc multă baftă pentru că Dinamo are un lot valoros. Niciodată nu poţi să fii sigur dacă schimbarea de ajutor va ajuta echipa. Asta ţine şi de soartă”, a declarat, la DolceSport, Ioan Andone.

Tehnicianul a continuat: „Cred că echipa în ultimele două meciuri a fost motivată. Am pierdut nemeritat cu Viitorul, am pierdut nemeritat şi la Chiajna. Am avut ocazii, dar n-am reuşit să marcăm. Aşa e fotbalul. N-am nimic să reproşez clubului”.

Despre managerul general al lui Dinamo, Adian Mutu, „Fălcosul” a precizat : „Mutu trebuie să fie mult mai clar în ceea ce declară. E la început de drum. Şi el e vinovat pentru ce se întâmplă acum la Dinamo. E în aceeaşi barcă cu mine”

Ioan Andone a plecat de la echipă, el precizând, în exclusivitate pentru Libertatea, că „nu stau cu forţa la Dinamo”.

Marţi seară, Ionuţ Negoiţă şi Ioan Andone au discutat despre rezilierea pe cale amiabliă a contractului antrenorului. Până la urmă, părţile au ajuns la un consens, aşa că Ioan Andone s-a despărţit de Dinamo.

Astfel, Ioan Andone şi-a încheiat cel de-al treilea mandat la Dinamo, după cele din 2003-2005 și 2010-2011.

Tehnicianul de 56 de ani are în palmares un titlu, trei Cupe ale României și o Supercupă a României.

Conducerea clubului din Şoseaua Ştefan cel Mare speră ca această plecare a antrenorului să provoace un şoc la echipă şi trupa alb-roşie să prindă, în ultimele trei etape rămase din sezonul regular, un loc în play-off.

În acest moment, după 23 de etape, Dinamo ocuplă locul 6, ultimul de play-off, cu 32 de puncte, însă Astra Giurgiu, echipa aflată pe locul 7, are tot 32 de puncte, însă un meci mai puţin disputat.

Claudiu Niculescu, principalul favorit

Conform gsp.ro, principalul favorit să preia postul lăsat liber de Ioan Andone este Claudiu Niculescu.

Fostul atacant al „câinilor roşii” este liber de contract, după ce, în cariera de antrenor, a mai pregătit echipele: Universitatea Cluj, Crișul Oradea, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea și CS Mioveni.