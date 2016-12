Ioan Andone se apără după umilința de la Mediaș: ”Pe un asemenea teren şi cu Tudor la centru nu poţi câştiga!”

Antrenorul lui Dinamo a trecut într-o etapă de la extaz la agonie. După victoria reconfortantă, scor 3-1, în ”Eternul Derby” cu Steaua, Ioan Andone a intrat din nou în colimatorul fanilor și al conducerii clubului, după înfrângerea umilitoare suferită, luni seară, la Mediaș, scor 0-4.

”Fălcosul” și-a găsit repede alibiul: terenul și arbitrul. E drept, Gaz Metan a deschis scorul dintr-un penalty dictat eronat de Alexandru Tudor, care s-a păcălit și a mutat în careu un fault comis de Ceccarelli asupra lui Llulaku în afara suprafeței de pedeapsă. Dra de aici și până la a pierde 0-4 e cale lungă.

„În prima repriză am avut ocazii de a închide meciul. Le-am spus să trecem peste euforia din meciul cu Steaua. Mai avem două etape în campionat să facem maximum de puncte. Au profitat de greşelile noastre. La Dinamo putem avea parte de o încălzire a gazonului la fel de slabă.

Am controlat meciul până când a venit golul doi al lor. Nedelcearu nu a strâns la Eric. Cu starea terenului şi cu Tudor arbitru nu poţi câştiga. Bine, nu el ne-a făcut să pierdem. Ne-au lipsit mulţi jucători şi aveam nevoie de ei. Eu v-am zis după meciul cu Steaua că va rămâne presiune. Puteam risca să fac 4-3-3, alte riscuri nu puteam să îmi asum. Am controlat jocul cât am putut”, a spus Andone la conferinţa de presă.

Gaz Metan a reușit cel mai mare scor al său din acest campionat, ajungând la 12 etape consecutive fără înfrângere (șapte victorii, cinci egaluri). Echipa antrenată de Cristian Pustai a urcat pe locul al treilea în clasament.

Gaz Metan, care nu o mai învinsese pe Dinamo din 2011, a reușit cea mai clară victorie a sa cu Dinamo.