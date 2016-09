Ioan Andone se teme de meciul cu Botoșani: ”Nu trebuie să primim gol. Asta e problema mea”

Ioan Andone se teme de meciul cu Botoșani, programat sâmbătă, de la ora 20:30, în deplasare, contând pentru etapa a 11-a a Ligii I.

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo a declarat joi, într-o conferință de presă, că formația sa nu trebuie să primească gol, sâmbătă, în meciul din deplasare cu FC Botoșani, precizând că aceasta este principala problemă pe care trebuie să o rezolve.

„În perspectiva meciului de la Botoșani trebuie să recunosc faptul că am avut o săptămână agitată. Pentru noi se anunță un meci greu, i-am văzut pe cei de la Botoșani la Craiova, unde au pierdut, dar au făcut un joc bun.

Au o echipă cu jucători tineri, cu un fotbalist străin, mă refer la Barbosa, foarte, foarte interesant, care face un cuplu foarte bun cu Golofca sau Fulop, îl au și pe Matulevicius… deci au soluții în atac. Deci va fi un meci dificil.

Noi și cu ei avem același număr de puncte și suntem echipele cu cele mai bune atacuri din țară. Trebuie să fim atenți, să vedem cum jucăm. Nu trebuie să primim gol acolo. Asta e problema mea. Suntem obligați să câștigăm acolo pentru liniște, pentru a sta sus în clasament. Pentru că în momentul când celelalte echipe se vor distanța va fi din ce în ce mai greu să recuperăm în play-off”, a spus Andone.

Ioan Andone s-a plâns de arbitraj

El a recunoscut că Dinamo traversează o perioadă proastă, dar, în același timp, a menționat că echipa sa este dezavantajată constant de arbitri. „Din păcate sunt deja patru meciuri în care s-au făcut greșeli de arbitraj împotriva noastră. Nu de asta am pierdut noi. Am făcut cel mai slab meci de când sunt la Dinamo în acest mandat. Teamă nu îmi e de adversari, mai teamă îmi e de echipa mea, pentru că am făcut și greșeli. Am permis arbitrilor să facă greșeli împotriva noastră, dar și noi am greșit mult. E o perioadă mai proastă a noastră. Sunt mai multe cauze, dar nu le putem spune acum. Am căzut puțin în calitate, nu am crescut”, a adăugat tehnicianul.

Gnohere este în lot

Harlem Gnohere, jucător trimis la 14 septembrie la echipa a doua a clubului de acționarul majoritar al clubului, Ionuț Negoiță, pentru că a refuzat prelungirea contractului, a revenit la antrenamente și va face parte din lotul pentru partida de sâmbătă. „Gnohere e bine, face parte din lotul de 19 pentru acest meci. El se antrenează bine, l-am primit. Și-a văzut de treabă, îi e capul la Dinamo din ce văd. Pe mine mă interesează cât e aici să joace foarte bine, mai departe nu contează unde pleacă. Eu i-am spus lui să se uite la Tade, golgheterul campionatului, care s-a dus la Steaua și după aia a ajuns să se antreneze prin parcuri. Nu e simplu să te duci la Steaua, e altă echipă, altă viteză, dar el știe”, a precizat Ioan Andone, potrivit Agerpres.