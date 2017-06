Halep a pierdut atunci în trei seturi contra Mariei Șarapova, după un punct controversat, care a fost acordat rusoaicei.

”Tenisul s-a schimbat foarte puțin în 30 de ani, exceptând tie-break-ul și hawk-eye-ul. Dar cred că este ridicol că la Roland Garros nu folosesc sistemul hawk-eye.

Halep, în finala jucată contra Șarapovei, a fost furată la un punct din setul al treilea. Dacă hawk-eye-ul ar fi contrazis decizia arbitrului, Halep ar fi câștigat și asta i-ar fi schimbat viața”, a declarat fostul tenisman român în Le Monde.

Ion Țiriac a vorbit din nou despre diferența dintre premiile câștigate de femei și cele câștigate de bărbați din tenis și este de părere că egalitatea premiilor nu ar fi corectă.

”Nu trebuie să confundăm afacerile cu drepturile omului. Tenisul este o afacere. În ziua în care tenisul feminin va produce mai mulți bani ca cel masculin, atunci și jucătoarele vor merita mai mult decât jucătorii.

Pentru mine, egalitatea premiilor nu este ceva corect. La turneele de Mare Șlem, înțeleg că pretind egalitate pentru că sunt câștiguri foarte mari. Dar la turneele mixte, precum Madrid, Miami sau Indian Wells, nu sunt de acord”, a adăugat Țiriac.

„Unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am văzut aici a fost semifinala Djokovici-Federer (n.r. în 2011, câștigată de Federer cu 7-6, 6-3, 3-6, 7-6). Îmi place când stilurile sunt diferite. Pentru mine, Roland Garros are un aer special, am un atașament special față de Franța. Nu sunt Voltaire, nu sunt Victor Hugo, dar am învățat să vorbesc în franceză după trei luni, fără să fi studiat la școală” Ion Țiriac în Le Monde