Ion Țiriac face reverențe în fața regelui Hagi: ”Dacă erau 50 ca el acum aveam și jucători de fotbal”

Ion Țiriac face reverențe în fața regelui Hagi. Fostul tenisman a declarat, marți, că Gheorghe Hagi, care a câștigat titlul cu echipa FC Viitorul, este un exemplu, precizând că dacă existau 50 de oameni ca el care să investească în copii și juniori acum România avea jucători de fotbal.

„Hagi este un exemplu. Nu pentru că a câștigat Liga I, e un exemplu că se poate să iei copilașii și să îi crești. Dacă aveam 50 de Hagi sau 50 de organizații ca a lui Hagi, acum aveam și jucători de fotbal. Hagi a ajuns unde a ajuns pentru că stă la academie 36 de ore din 24. L-am felicitat acum două zile la telefon”, a spus magnatul, citat de Agerpres.

Ion Țiriac: ”TAS a devenit Mecca”

Întrebat ce părere are despre faptul că FCSB va contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) titlul câștigat de FC Viitorul, Țiriac a răspuns: „Habar nu am despre ce e vorba. Mie mi s-a spus că Hagi a câștigat campionatul național de fotbal. Există acest TAS, același care nu a citit cele două foi ale Andreei Răducan la Sydney. Am stat 7 ore și am descoperit miracolul pe vremea aia, că s-au dus 55 de mililitri la laborator și au venit 100 de mililitri. Și același TAS a vrut să fie Solomon și a zis că îi ia medalia și o dă tot unei românce, dar Andreea poate să mai concureze. Și nu a înțeles nimeni nimic. Se pare că acest TAS a devenit azi Mecca și cine are o problemă de sport se duce acolo”.

Echipa FC Viitorul a câștigat titlul de campioană în ediția 2016-2017 a Ligii I în dauna formației FCSB. FC Viitorul a încheiat cu același număr de puncte în clasament ca FCSB, 44, dar departajarea s-a făcut în urma rezultatelor directe din play-off, echipa lui Hagi câștigând cu 3-1 pe teren propriu și remizând la București, 1-1.

Conducerea FCSB contestă câștigarea titlului de către FC Viitorul deoarece susține că Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF) prevede faptul că în calculul punctelor obținute în meciurile directe cu gruparea din Ovidiu se iau toate cele patru partide disputate în sezonul 2016-2017 și nu doar meciurile din play-off, așa cum menționează LPF. Finanțatorul clubului FCSB, Gigi Becali, a anunțat, la 13 mai, că formația sa este campioană, deși LPF a decernat titlul echipei FC Viitorul, precizând că va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pentru a se face dreptate.