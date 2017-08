Ion Țiriac și Ilie Năstase, atac la Mugur Isărescu și la Banca Națională României

Omul de afaceri Ion Țiriac a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că Banca Națională a României „a luat ilegal” în anul 1991 Complexul sportiv „Arenele BNR”, cel care a găzduit până în 2015 turneul BRD Năstase Țiriac Trophy, mutat acum la Budapesta,informează Agerpres.

„Să ai un eveniment sportiv unic în România (n.r. — turneul BRD Năstase Țiriac Trophy), cu 110 țări în care se televizează și gratis pentru România undeva la 25-30 de milioane de euro pe an din publicitate… și să-l muți în altă parte pentru că după 70 de ani nu ai o arenă de tenis. Pentru că și aia care a fost (n.r. — Arenele BNR), ți-a fost furată. Așa nu ai cum. Poate nu atât furată, dar dacă proprietarul e în drept, să fie în drept… dar nu putea să-l ia, pentru că era o lege că o bază sportivă rămâne acolo și este la dispoziția tuturor. Când era COR, nu COSR ca acum, adică pe vremea mea, eu făcusem o lege ca nicio bază sportivă nu are voie să se schimbe. Și că nu se construiește nimic într-o bază sportivă decât pentru sport. Banca Națională a luat ilegal parcul Arenele BNR în 1991 după părerea mea. Ilegal pentru că dintotdeauna a fost o bază sportivă. Nu era a băncii din 1700. Iar 1990 ne-a prins cu Arenele la Ministerul Sportului. Ceaușescu ne-a făcut arena aia în 7 zile pentru finala de Cupa Davis. Am zis că facem noi tribuna, că nu mai era bună… Au zis nu, că e proprietatea lor (n.r. — a BNR) și nu se poate. Și ce a pus capac a fost că au pus lanțurile acolo și nu am putut să fac o fotografie cu Năstase la Arene. La mine s-a terminat orice moralitate și relație pe care aș fi avut-o cu acești oameni. Nu știu dacă e legală treaba, dar o să aflu”, a spus Țiriac.

El a menționat că s-a intenționat la un moment dat ca Guvernul să facă un schimb de proprietăți cu BNR pentru ca Arenele BNR să revină Ministerului Tineretului și Sportului, care la rândul lui să le renoveze. „Au fost încercări între Guvernul Ponta și BNR să facă un schimb de proprietăți. Să dea BNR-ului altceva pe acest parc făcut pentru sport. Roland Garros-ul este în mijlocul Parisului, la fel ca Bernabeu în Madrid. Bernabeu e catedrala Madridului, nu poți să muți stadionul ăla. Dar noi ce avem? Avem palatul lui Ceaușescu acolo, atât”, a adăugat Țiriac.

Ion Țiriac, proprietarul turneului BRD Năstase Țiriac Trophy, a cedat competiția pentru doi ani la Budapesta din cauza faptului că Arenele BNR nu mai corespund cerințelor ATP, Terenul Central fiind închis. În 2016, la ultima ediție a turneului la București, Terenul Central nu a putut fi folosit, deoarece nu are avizul ISU de funcționare, meciurile disputându-se doar pe terenurile secundare.

Ion Țiriac și Ilie Năstase au criticat în mai multe rânduri atitudinea conducerii Băncii Naționale a României, proprietara bazei sportive din Cotroceni, pe care a acuzat-o că nu dorește să cedeze terenul Primăriei Capitalei, dar nici să investească în modernizarea Arenelor BNR pentru a putea primi avizul ISU.

Năstase îi recomandă lui Țiriac să-l dea în judecată pe Isărescu

„Ne doare foarte tare ce se întâmplă cu turneul masculin de la București. Nu e normal să îl mutăm după ce noi l-am clădit timp de 20 de ani, și nu a fost ușor, mai ales la început când nu erau bani. Țiriac a scos bani din buzunar să-l țină. Eu în locul lui Țiriac, l-aș da în judecat pe domnul Isărescu. Pe el personal, nu Banca Națională. Că i-a furat niște bani din buzunar… ca să moară un turneu de 20 de ani. Eu un singur lucru îi spun: „Dumnezeu să-l ierte”, pe el pentru ce a făcut. Dacă poate să îl ierte. Terenul de la Arenele BNR nu este al dânsului, este terenul românilor. Iar banca aia trebuie să se numească ‘Banca Românilor’, pentru că este a românilor. Nu e de la mama lui terenul acela. Cineva care stă 27 de ani în postul ăla, mai mult decât Ceaușescu, nu e normal. Au fost drăguți că au dat numele nostru, Arenele BNR Țiriac Năstase, iar ca să ne dea cadou, le-au închis”, a declarat Ilie Năstase.

Acesta nu înțelege de ce BNR refuză să cedeze Complexul Sportiv „Arenele BNR” autorităților locale sau centrale pentru ca acesta să fie modernizat. „Cine e persoana care poate să ne ajute să luăm terenul înapoi? Că domnul Țiriac a mutat turneul pentru doi ani. Cu cine să vorbim, cu domnul Dragnea, cu președintele României, cu cine? Facem apel la toată lumea să ne dea terenul. De ce l-a mai numit Arenele BNR Țiriac Năstase dacă ni l-au luat? Am furat ceva pe acolo? Doar am ținut în viață un turneu de tenis acolo, atât. Toți îl știm pe Ion Țiriac cât este de ambițios, iar la acest proiect cu patinoarul a ținut foarte mult. A reușit, iar acum o să-l rog eu să mai facă ceva: să facă și metrou până aici. Să-l facă el și să rămână pe viață metroul Țiriac. Eu am fost acolo în Parlament și știu cum merg lucrurile Eu nu am nicio speranță, dacă nu vin privații sau companiile mari nu avem nicio șansă”, a mai afirmat Ilie Năstase.

