Ionuț Chirilă a povestit culisele demiterii de la ASA: ”E ca în Las Fierbinţi!”.

Fostul antrenor al lui ASA Târgu Mureș a susținut o conferință de presă în care a povestit experiențele prin care a trecut în cele 12 zile în care a stat pe banca ardelenilor.

”I-am spus lui Claudiu Maior: «Eşti sigur că vrei să faci asta cu mine? Nu mă chema dacă nu eşti sigur». Mi-a spus: «Ionuţ, nimeni nu se va atinge de tine două luni şi jumătate».

În pauze, Maior intra în vestiar şi încerca să mobilizeze jucătorii. O dată a intrat şi nu a spus nimic. Am avut o discuţie cu el şi mi-a spus că din jucătorii de la echipa a doua pe care i-am promovat nu am voie decât în primii 18 decât unul.

Le-am spus jucătorilor în vestiar că dacă aud că dau vreun telefon la conducere vor avea de suferit. Gabi Mureşan mi-a spus atunci: «Aş vrea să ştiţi că eu primesc telefoane de la conducere». I-am spus că am o problemă cu cei care sună, nu cu cei care sunt sunaţi”, a spus Chirilă.

Acesta a dezvăluit cum a trecut Gabi Mureșan peste instrucțiunile sale, în ziua în care a fost bolnav.

”Marţi, când am fost bolnav, am dat ordin secunzilor să facă antrenamentul de la ora 15:30 pentru a ne obişnui cu ora jocului cu Timişoara. Au decis împreună cu Gabi Mureşan să-l mute. Îl întreb pe Mureşan de ce nu s-a programat de la 15:30 antrenamentul şi uitaţi ce SMS îmi trimite: «Noi am stabilit să facem de la ora 10:00 dimineaţa, dar tu faci cum vrei tu. Ne odihnim, e suficient să facem joi şi vineri la ora meciului».

Am informaţii clare că, la doar câteva zile de la instalarea mea, Mureşan l-a sunat pe domnul Iordache, secundul lui Ciobotariu, şi l-a întrebat dacă nu vin antrenori la Tg. Mureş. De atunci, Mureşan nu s-a mai concentrat la joc. A făcut un penalty la Botoşani, care se vedea din avion. Din fericire pentru noi, arbitrul nu l-a văzut (n.r. Chirilă s-a referti la meciul FC Botoșani – ASA 2-0)

E ca în Las Fierbinţi! În acele momente soarta îmi era pecetluită. Nu poţi să fii şi jucător şi antrenor şi conducător. În ziua când am fost bolnav, n-am primit niciun telefon de la secund”, a adăugat Ionuț Chirilă.