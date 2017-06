Ionuț Negoiță a desființat echipa! Măsura cu care patronul dinamovist a surprins pe toată lumea. Omul de afaceri, văzându-se presat de Nicolae Badea, căruia nu i-a dat încă datoria de 2 milioane de euro pentru pachetul majoritar de acțiuni, a decis să facă o nouă restrângere bugetară.

Ionuț Negoiță a decis să desființeze „satelitul” Dinamo II. „După meciul de la Oltenița, din ultima etapă (n.r. – CSM Oltenița – Dinamo II, scor 2-1), antrenorilor și jucătorilor li s-a transmis că se închide prăvălia. Nu li s-au dat alte explicații”, ne-a dezvăluit o sursă din cadrul clubului Dinamo.

Ionuț Negoiță a desființat echipa! Campionii de la Under 19 nu au unde să mai crească!

Dinamo II a terminat sezonul pe locul 8 în Seria a II-a a Ligii a 3-a, cu un total de 38 de puncte. Acolo au mai fost rulați jucătorii tineri, printre care Patrick Petre, Alin Dudea etc. Acum, toți aceștia, plus tinerii de la echipa de juniori Under 19, care tocmai au ieșit campionii țării și care, de asemenea, vor reprezenta clubul în Youth League, n-au unde să se mai „călească”.

Atunci când jucătorii nu vor mai putea juca în formațiile de juniori, vor fi repartizați spre alte echipe, așa cum au fost plasați Vlad Olteanu, la Sepsi Sfântu Gheorghe, sau Valentin Costache, la CS Afumați.

Înființată în 2003, echipa „satelit” a „câinilor” a reprezentat „laboratorul” unde au fost crescuți jucători precum Nedelcearu, Mihai Popescu, Patrick Petre, ca să amintim doar fotbaliști prezenți în actuala echipă de seniori a „roș-albilor”.

Ultimul antrenor al acestei formații a fost Laurențiu Diniță. Negoiță a mai avut intenția să desființeze echipa secundă și imediat după ce a devenit acționar majoritar al echipei, dar atunci a fost blocat de colaboratori.

Academia de juniori a clubului Dinamo, condusă de Gabriel Răduță, nu mai beneficiază de „taraba” unde-și putea expune cele mai bune „produse” pentru echipa întâia.